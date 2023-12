Unbekannter erschießt zwei Obdachlose in Las Vegas

Nach Angriff in Los Angeles Unbekannter erschießt zwei Obdachlose in Las Vegas

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Es ist bereits der zweite tödliche Angriff auf Obdachlose in den USA binnen kürzester Zeit.

Erst vor einer Woche werden drei Obdachlose in Los Angeles getötet. Jetzt eröffnet ein Unbekannter Feuer auf eine Gruppe von Obdachlosen in Las Vegas - zwei Menschen sterben. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist bislang unklar.

Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Gruppe von Obdachlosen in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada sind Berichten zufolge zwei Menschen getötet worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend im Osten der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Mindestens ein Opfer starb demnach im Krankenhaus. Lokale Medien berichteten von zwei Toten und drei Verletzten.

Auf die Frage, ob der Angriff mit ähnlichen Vorfällen in der Millionenmetropole Los Angeles zusammenhängen könnte, sagte ein Polizeibeamter: "Das ist etwas anderes (...), also bin ich geneigt zu sagen, dass es keinen Zusammenhang gibt." Sollten die Ermittlungen jedoch in diese Richtung führen, werde dem nachgegangen.

In der vergangenen Woche waren in Los Angeles drei Obdachlose getötet worden, die im Freien schliefen. Obwohl sich die Fälle unabhängig voneinander ereigneten, erklärte die Polizei von Los Angeles, sie verfolge einen Einzeltäter.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit vielen Toten. Laut der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr landesweit bereits 500 Angriffe, bei denen vier oder mehr Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet werden.