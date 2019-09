Schüsse in Wetzlar

Schüsse in Wetzlar Unbekannter feuert mehrfach auf 39-Jährigen

Es ist früher Abend, als ein Unbekannter das Feuer auf einen Mann eröffnet. Dieser wird mehrfach getroffen. Anwohner alarmieren die Polizei. Der Schütze befindet sich auf der Flucht.

Ein Mann ist von einem Unbekannten im hessischen Wetzlar angeschossen worden. Der Schütze habe nach ersten Erkenntnissen mehrfach auf den 39-Jährigen geschossen, als dieser in seinem Auto saß, teilte die Polizei mit. Er sei dann geflüchtet.

Die Polizei sucht noch nach dem flüchtigen Schützen. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Anwohner hatten Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Das Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war laut hr-Informationen gegen 19.00 Uhr am Tatort und suchte mit Spezialkräften nach dem Flüchtigen. Die Ermittlungen dauerten in der Nacht an. Über das mögliche Motiv und die Identität des Schützen konnten Einsatzkräfte zunächst keine Angaben machen.