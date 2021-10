Der Nürburgring ist eine der legendärsten Rennstrecken der Welt, der spektakuläre Kurs in der Eifel fordert jedoch über Jahrzehnte immer wieder Menschenleben. Bei einem Unfall stirbt nun zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Mensch auf der Strecke.

Bei einem Unfall auf dem Nürburgring ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, sieben Menschen wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei starb der Autofahrer, als er auf ein stehendes Abschleppfahrzeug auffuhr. In den Wagen seien danach weitere Fahrzeuge gekracht. Es gebe zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei Adenau ereignete sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der berühmten Rennstrecke in Rheinland-Pfalz.

Das Abschleppfahrzeug hatte auf der sogenannten Nordschleife eine Unfallstelle abgesichert, nachdem aus einem Wagen Betriebsmittel - also vermutlich Öl, Benzin oder Ähnliches - entwichen waren. Zehn nachfolgende Fahrzeuge mussten ausweichen oder verloren wegen der verschmierten Fahrbahn die Kontrolle. Das Auto des noch an der Unfallstelle gestorbenen Fahrers sei nach dem Zusammenprall in Brand geraten, teilte die Polizei weiter mit. Das genaue Ausmaß des Geschehens sei noch nicht vollständig geklärt. Einsatzkräfte befänden sich noch an der Unfallstelle kurz vor dem Streckenabschnitt "Bergwerk", auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, hieß es am Abend.

Letzter tödlicher Unfall ereignete sich 2017

Auf der Strecke kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen, der erste schon ein Jahr nach der Eröffnung: Am 15. Juli 1928 kam Cenek Junek in der Eifel ums Leben. Weit über 100 Profi- und Hobby-Rennfahrer ließen in den folgenden Jahrzehnten ihr Leben auf der Strecke. Der bis dato letzte tödliche Unfall ereignete sich im Mai 2017. Damals starben zwei Menschen bei einem Unfall.

Der Nürburgring in der Eifel ist eine der legendärsten Rennstrecken im internationalen Rennsport, über Jahrzehnte war sie Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft. Der 1927 eingeweihte Kurs ist die längste permanente Rennstrecke der Welt, 22,8 Kilometer lang war sie bis Mitte der 1970er-Jahre. Als Reaktion auf den schweren Feuerunfall Niki Laudas am 1. August 1976 wurde die Strecke "Grüne Hölle" entschärft und der Kurs deutlich verkürzt. Zuletzt hatte der Nürburgring nach zuvor sieben Jahren Unterbrechung 2020 eine kurze Rückkehr in den Rennkalender der Formel 1 gefeiert.