Eheprobleme sollen der Auslöser der Bluttat von Solingen gewesen sein. Im Prozess um den Mord an fünf Kindern geben Chatnachrichten zwischen der angeklagten Mutter und dem Vater Einblicke in den Tatablauf - und lassen wenig Zweifel an der Schuld der 28-Jährigen.

Im Wuppertaler Prozess um die Ermordung von fünf Kindern in Solingen lassen die Chats auf dem Handy der angeklagten Mutter kaum Zweifel an ihrer Täterschaft. Ein eindeutiges Geständnis findet sich aber nicht. Die Polizei hatte die gelöschte Whatsapp-Kommunikation der 28-Jährigen am Tattag mit ihrem Noch-Ehemann und ihrer Mutter wieder sichtbar machen können. Am Montag wurde sie in den Prozess eingeführt. In dem Chat bestätigte ihr Ehemann, dass er eine neue Beziehung hat. Daraufhin schrieb sie, dass er seine Kinder nicht mehr sehen werde. "Die Kinder sind weg", so die Angeklagte in dem Chat. Und schließlich: "Ich beende es. Die Kinder sind schon da oben, ich gleich auch, also ruf die Polizei." Und dann noch einmal: "Die Kinder sind tot. Hol' die Polizei. Ich meine es ernst, die Kinder leben nicht mehr."

Ihrer Mutter schrieb sie, dass ihr Mann "eine Neue" hat und: "Ich kann nicht mehr." Ihre Mutter ist alarmiert und fragt, wo die Kinder sind. "Da, wo ich auch gleich sein werde", antwortet ihre Tochter. "Die Kinder sind tot." Ihre Mutter bittet sie noch, keinen Unsinn zu machen, doch ihre Tochter antwortet: "Zu spät. Schick die Polizei in die Wohnung. Es tut mir leid." Auf der Anklagebank des Wuppertaler Landgerichts muss sich die 28-jährige Mutter der toten Kinder wegen fünffachen heimtückischen Mordes verantworten. Sie soll fünf ihrer sechs Kinder betäubt und dann erstickt, erwürgt oder ertränkt haben. Die Angeklagte hat die Tat bestritten. Ein Unbekannter sei in ihre Wohnung eingedrungen, habe sie gefesselt, geknebelt und dann ihre Kinder getötet. Die Ermittler hatten diese Version als Schutzbehauptung zurückgewiesen.

Ein Mitarbeiter des Jugendamtes sagte vor Gericht aus, es habe vor der Tat zwar Vorfälle in der Familie gegeben, die Mutter habe die Lage aber "im Griff" gehabt. Der Vater sei dagegen immer wieder abgetaucht und zwischendurch obdachlos gewesen. Seine Frau habe die Scheidung und das Sorgerecht für die Kinder gewollt. Das Gericht verlas ein entsprechendes Schreiben der Angeklagten an das Amtsgericht, dem ein zweites folgte, mit dem sie ihren Antrag zurücknahm. Als im Gericht am Montag Videos aus glücklicheren Familientagen mit jauchzenden Kindern gezeigt werden, bricht die Angeklagte in Tränen aus, schluchzt immer heftiger und krümmt sich hinter der Anklagebank. Kurz darauf fängt sie sich und folgt stoisch der weiteren Verhandlung.

Der Deutschen droht lebenslange Haft. Die Leichen der Kinder waren am 3. September vergangenen Jahres entdeckt worden: Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8). Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber überlebt. Ihr ältester Sohn blieb unverletzt. Seine Mutter hatte ihn zur Großmutter an den Niederrhein geschickt.