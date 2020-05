Ahmaud Arbery wird beim Joggen angegriffen und erschossen. Ein Video zeigt: Der 25-jährige Schwarze ist unbewaffnet. Die mutmaßlichen Täter sind zwei weiße Männer: Vater und Sohn. Es formen sich Proteste, der Fall erlangt US-weite Aufmerksamkeit. Jetzt wurden die Verdächtigen festgenommen.

Nach der Erschießung des unbewaffneten Afroamerikaners Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia sind die zwei weißen Tatverdächtigen festgenommen worden. Dem 64 Jahre alten Gregory M. und seinem 34 Jahre alten Sohn werde schwere Körperverletzung und Mord zur Last gelegt, erklärte das Kriminalamt GBI.

In Brunswick gab es wegen des Mordes an Ahmaud Arbery mehrere Proteste. (Foto: picture alliance/dpa)

Der 25-jährige Arbery war bereits am 23. Februar in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden. Durch die Veröffentlichung eines Handy-Videos, das die Tat zeigen soll, bekam der Fall erst breite Aufmerksamkeit und sorgte für Entsetzen. Inzwischen hat es mehrere Proteste in der Stadt gegeben - auch weil die mutmaßlichen Täter zunächst nicht festgenommen wurden.

Nach einem von der "New York Times" veröffentlichten Polizeibericht sagte der Vater Gregory M. aus, der Jogger habe einem Einbrecher ähnlich gesehen, der zuvor auf Videokameras in der Nachbarschaft aufgenommen worden sei. Er habe daraufhin seinen Sohn gerufen, beide hätten sich bewaffnet. Sie seien Arbery in ihrem Pickup hinterhergefahren und hätten ihm zugerufen, sie wollten mit ihm sprechen. Dann hätten sie angehalten.

Im Polizeibericht heißt es weiter, der Sohn sei mit seinem Gewehr ausgestiegen. Dem Vater zufolge habe Arbery den Sohn dann angegriffen, es sei zu einem Kampf ums Gewehr gekommen. Der Sohn habe daraufhin zweimal geschossen. Arbery sei an den Verletzungen gestorben. Den Ermittlern zufolge konfrontierten die Tatverdächtigen Arbery mit zwei Schusswaffen. Der 34-jährige Sohn wird beschuldigt, auf Arbery erschossen zu haben.

Der Fall sorgte auch in der US-Hauptstadt Washington für Aufruhr. Trump sagte am Donnerstagnachmittag, er werde noch am Abend einen Bericht zu dem Fall bekommen. Das Video habe er nicht gesehen, sagte Trump auf Nachfrage. Er betonte aber, dies sei eine "sehr traurige Sache" und sprach den Angehörigen des Mannes sein Mitgefühl aus.