Fall Susanna: Verdächtiger im Nordirak festgenommen

Fahndungserfolg im Fall der getöteten Susanna: Laut Innenminister Horst Seehofer ist der tatverdächtige Ali B. im Nordirak von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Dorthin war der 20-Jährige mit seiner Familie in der vergangenen Woche gereist.

Im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna ist der verdächtige Iraker Ali B. nach den Worten von Innenminister Horst Seehofer von kurdischen Sicherheitskräften im Irak festgenommen worden. Seehofer sprach nach Abschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Quedlinburg von einem "Fahndungserfolg der Bundespolizei".

Kurdische Sicherheitskräfte hätten Ali B. in der Nacht gegen 02.00 Uhr auf Bitten der Bundespolizei im Nordirak festgenommen. Die Auslieferung laufe jetzt nach internationalen Regeln - Polizei und Auswärtiges Amt würden alle nötigen Anträge stellen. "Ich danke den beteiligtem kurdischen Sicherheitskräften, dass diese die Verhaftung möglich gemacht haben", sagte Seehofer. "Dieser Erfolg ist das Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei."

Der 20-jährige Iraker wird verdächtigt, das 14 Jahre alte Mädchen vergewaltigt und getötet zu haben. Die Jugendliche aus Mainz war zuvor zwei Wochen lang vermisst worden. Am Mittwoch wurde schließlich die Leiche in einem Erdloch in Wiesbaden entdeckt. Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, reiste Ali B. vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner gesamten Familie überhastet - nach Angaben des Bundesinnenministeriums aber legal - über den Düsseldorfer Flughafen aus und setzte sich nach Erbil im Nordirak ab. "Das mit der Auslieferung läuft jetzt nach den internationalen Regeln", erklärte Horst Seehofer. Polizei und Auswärtiges Amt würden alle nötigen Anträge stellen.

Ali B. habe gemeinsam mit seiner Familie sogenannte Laissez-passer-Papiere gehabt, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Diese Papiere würden von der EU oder Deutschland ausgestellt, wenn kein gültiger Reisepass vorliege. Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben gewesen.

Seehofer: Kein Verbrecher kann sich mehr sicher sein

Der Fall sorgte deutschlandweit für großes Aufsehen, auch in der Politik. So wird über die Frage diskutiert, weshalb Ali B. trotz unterschiedlicher Namen in den Ausweispapieren und auf der Bordkarte ungehindert in die Türkei fliegen konnte. Seehofer sagte dazu, es sei ihm wichtig, der Bevölkerung mitteilen zu können, "dass nach diesem furchtbaren Verbrechen sich Gott sei Dank aufgrund der internationalen Zusammenarbeit niemand mehr - an welcher Stelle in dieser Erde (auch immer) - sicher fühlen kann."

Für die betroffene Familie sei das natürlich nicht der Trost, sagte der Innenminister. Dennoch sei es für die "staatliche Gemeinschaft" wichtig, "dass auf ein so furchtbares Verbrechen dann möglicherweise auch die Sühne kommt".

Quelle: n-tv.de