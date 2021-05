Tragischer Unfall in den bayerischen Ostalpen: Eine Wanderin wählt im Höllental ein andere Route als ihr Sohn und eine Freundin. Einen Tag später finden Rettungskräfte die Leiche der 53-Jährigen in einem Steilgelände. Offenbar hatte sich die Frau verirrt.

Bei einem Bergunfall in Bayern ist eine 53-Jährige über 400 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Frau aus Grainau im Landkreis Garmisch-Patenkirchen wurde am Sonntag als vermisst gemeldet, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Laut Polizei wanderte die Frau am Sonntag mit ihrem 16-jährigen Sohn und einer 46 Jahre alten Freundin von Grainau aus zur Höllentalangerhütte. Am Nachmittag habe sie sich von ihren Begleitern getrennt, um einen anderen Weg zurück ins Tal zu nehmen.

Eine Stunde später habe die 53-Jährige per Kurznachricht mitgeteilt, dass der ursprünglich angedachte Weg gesperrt sei und sie eine andere, rund sechsstündige Route nehme. Als die Wanderin laut Polizeibericht auch am späten Abend noch nicht zu Hause und telefonisch nicht erreichbar war, wurde die Rettungsleitstelle verständigt.

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei noch in der Nacht im Höllentalgebiet erfolglos nach der Vermissten. Andere Suchmaßnahmen wurden wegen der Dunkelheit und des nicht eingrenzbaren Suchgebiets auf den nächsten Tag verschoben.

Am heutigen Morgen wurde dann ein lebloser Körper in einer Geröllhalde im Höllental entdeckt. Möglicherweise sei die 53-Jährige vom Pfad abgekommen und im felsdurchsetzten Steilgelände gestürzt, hieß es. Die Verunglückte wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.

Das Höllental ist ein Tal des Wettersteingebirges in den Ostalpen und gilt als beliebte Aufstiegsroute zur Zugspitze. Auf 1387 Metern Höhe befindet sich die als Bergsteigerstützpunkt genutzte Höllentalangerhütte. Sie wird vom Deutsche Alpenverein bewirtschaftet.