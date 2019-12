Kurz vor ihrer Hochzeit bekommt ein Bräutigam in spe kalte Füße. Seine Verlobte aus London verarbeitet diesen Schock auf eine ganz besondere Art. Sie fliegt nach Las Vegas und heiratet einfach alleine - und sieht dabei ziemlich gut gelaunt aus.

Es wäre für viele ein echter Albtraum: Kurz vor der Hochzeit verließ ein Mann seine zukünftige Braut. Doch Sandra Blanco aus London und machte laut einem Bericht von "Metro.co.uk" das Beste daraus. Weil sie Teile der geplanten Las-Vegas-Reise nicht mehr stornieren konnte, flog sie einfach alleine in die USA und heiratete sich selbst. Für das anschließende Fotoshooting engagierte sie ein männliches Model als Bräutigam-Ersatz. Mit dieser Aktion wollte Blanco eine ernste Botschaft transportieren: Selbstliebe. Die Geschichte trug sich bereits im Januar 2017 zu, wurde allerdings erst jetzt in Großbritannien öffentlich.

Eigentlich hatte das Paar bereits über einen Hauskauf nachgedacht und die Hochzeit in Las Vegas gebucht, als der namentlich nicht bekannte Bräutigam seiner Verlobten mitteilte, dass er sie nicht mehr heiraten wollte. Kurz darauf zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus und recherchierte im Internet über verlassene Bräute. Danach traf sie ihre Entscheidung und flog einfach ohne den Bräutigam los.

Natürlich durfte auch der stilechte Elvis-Imitator in der Little Chapel von Las Vegas nicht fehlen. Nur, dass er in diesem Fall nicht Mann und Frau verheiratete, sondern lediglich für Blanco ganz besondere Worte sprach: "Heute hattest du eigentlich geplant, mit deinem Freund hierher zu kommen. Leider hat es nicht geklappt und trotzdem hast du den Mut, jetzt hierher zu kommen, um dir selbst ein Versprechen zu geben. Es ist Zeit, dein Leben, dein wildes und kostbares Leben vollständig zu leben", sagte "Elvis". Weiter erklärte er: "Es ist Zeit, deine inneren Werte zu ehren und an dem festzuhalten, von dem du weißt, dass es wahr ist. Es ist Zeit, ein mutiges und lebenslanges Engagement für die Liebe zu zeigen." Damit berührte er Blanco sehr - und es waren genau die positiven Worte, die sie hören wollte.

Auf den Bildern vom Fotoshooting mit dem männlichen Model sieht Sandra jedenfalls nicht wie eine verlassene Braut aus, sondern transportiert ihre ganz eigene Botschaft: "Alles, was ich im Internet über verlassene Bräute gelesen habe, war deprimierend oder aus Rachegefühlen heraus geschrieben. Das war der Punkt, an dem ich entschieden habe, eine Liebesgeschichte über meine Erfahrungen zu schreiben", erklärt sie gegenüber dem britischen Online-Magazin.