Feuerwehr und Polizei rücken mit fast 50 Mann an: Zuvor feuert ein Bundespolizist bei der Festnahme eines Ladendiebs seine Waffe ab. Von zwei Verletzten ist die Rede, der genaue Ablauf ist noch unklar. Der Vorfall soll sich in der Rossmann-Filiale zugetragen haben.

Die Bundespolizei hat am Nachmittag am Berliner Hauptbahnhof einen Ladendieb festgenommen. Dabei machte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Zu Details des Einsatzes machte er keine Angaben. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es seien mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die "Welt" berichtete, es handele sich um leichte Verletzungen. Unklar sei, wie es dazu gekommen sei. Laut "BZ" ereignete sich der Vorfall in der Rossmann-Filiale, es seien zwei Personen verletzt worden.

Der Ladendieb soll ein Messer mit sich geführt haben. Inwiefern der Mann damit auf den Bundespolizisten oder andere Personen losging oder nur die Gefahr eines solchen Angriffs bestand, war zunächst unklar. Der Bundespolizist habe daraufhin seine Schusswaffe eingesetzt, sagte der Sprecher laut "Welt".

Der mutmaßliche Ladendieb mit dem Messer sei festgenommen worden. Er befinde sich in Gewahrsam, sagte der Sprecher der Bundespolizei dem Blatt. Die Maßnahme sei beendet. Auch der Sprecher der Feuerwehr sagte, die Situation sei unter Kontrolle gewesen. Die Feuerwehr war dem Sprecher zufolge mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort.