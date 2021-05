Der Run auf Ferienhäuser in deutschen Küstenregionen ist groß.

Wegen der ungewissen Corona-Lage, Quarantäne-Regeln und Reisewarnungen trauen sich viele Menschen nicht, einen Urlaub zu buchen. Doch mit den sinkenden Infektionszahlen steigen die Reservierungen von Unterkünften rasant an. Wer im Sommer an Nord- oder Ostsee will, muss sich beeilen.

An deutschen Küsten sind kaum noch freie Ferienwohnungen in den Sommerferien zu finden. Im beliebten Urlaubsort St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein etwa sind nur noch 18 Prozent der Unterkünfte im Juli und 15 Prozent im August frei, wie eine Auswertung des größten Internetsuchportals für Ferienwohnungen, Hometogo, für den "Tagesspiegel" zeigt.

Demnach ist auch Mecklenburg-Vorpommern sehr gefragt - und das, obwohl das Bundesland derzeit noch keine touristischen Übernachtungen erlaubt. Dennoch sind für August bereits 81 Prozent der Ferienunterkünfte in dem ostdeutschen Küstenland vergeben, für Juli 76 Prozent.

Während sich die Menschen wegen der ungewissen Corona-Lage, den Quarantäne-Bestimmungen und Reisewarnungen lange zurückgehalten haben, steigen die Suchanfragen mit den sinkenden Corona-Zahlen deutlich an. Von Anfang bis Mitte Mai hat die Nachfrage nach Ferienunterkünften auf dem Suchportal um 65 Prozent zugenommen. Zuletzt meldete das Robert-Koch-Institut 7082 Neuinfektionen binnen eines Tages - und damit erneut weniger als in der Vorwoche.

"Der Run geht los", sagte Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband dem "Tagesspiegel". "Die Buchungen gehen steil in die Höhe." Auch Nina Hammer vom Online-Buchungs- und Bewertungsportal Holidaycheck sagte der Zeitung: "Die Anzahl der Anrufe in unserem Reisebüro steigt derzeit deutlich." Anders als organisierte Pauschalreisen seien Ferienwohnungen, verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019, teurer geworden.

Zu den teuersten Pflastern zählt nach einer Preiserhebung von Hometogo Sylt. Mit 164 Euro pro Nacht müsse man im Juli auf der Nordseeinsel im Schnitt rechnen. Im Vergleich kommt man mit 133 Euro in Usedom oder 114 Euro in der Mecklenburgische Seenplatte im Sommer günstiger davon. Doch auch hier gibt es nicht mehr allzu viel Auswahl. Die Inseln Usedom, Rügen, Norderney und vor allem Sylt sind, wie auch schon vor der Pandemie, äußerst gefragt.