Heißwasserrohr geplatzt Vier Menschen sterben in Moskauer Einkaufszentrum

Das Moskauer Einkaufszentrum "Wremena Goda" beheimatet auf sechs Etagen mehr als 500 Shop und Boutiquen. Im Untergeschoss befindet sich zudem ein Supermarkt. In diesem explodiert Berichten zufolge am Nachmittag ein Heißwasserrohr. Mehrere Mitarbeiter sterben.

In einem Moskauer Einkaufszentrum sind Behörden zufolge mindestens vier Menschen beim Bruch eines Heißwasserrohrs ums Leben gekommen. "Es gibt Opfer mit Verbrennungen", schreibt Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Telegram-Kanal. "Mein Beileid an die Familie und Freunde. Die Rettungskräfte sind noch im Einsatz."

Der Vorfall ereignete sich im Einkaufszentrum "Wremena Goda" ("Jahreszeiten") in der Nähe des Siegesparks im Westen der russischen Hauptstadt. Die Zahl der Verletzten schwankt in russischen Medien zwischen 50 und 70 Menschen. Viele von ihnen mussten mit Verbrennungen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS handelt es sich bei allen Toten um Mitarbeiter eines Supermarktes, der sich im Untergeschoss des Einkaufszentrums befand. Dort sei das Heißwasserrohr geplatzt, heißt es. Warum, ist noch unklar. Ein Mitarbeiter des städtischen Energieversorgers MIPC soll bestätigt haben, dass das Rohr zur Heizanlage des Einkaufszentrums gehört.

Das Onlineportal Baza, das den russischen Sicherheitsdiensten nahesteht, veröffentlichte auf Telegram ein Video, das kurz nach dem Rohrbruch entstanden sein soll. Es zeigt dichten Dampf, der mutmaßlich einen Büroraum und die Gänge des Supermarktes ausfüllt.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert zudem eine Augenzeugin, die angibt, mit der Rolltreppe ins Untergeschoss des Einkaufszentrums gefahren zu sein, als plötzlich von unten heißer Dampf aufstieg. Nach dem Rohrbruch wurden demnach auch die Handläufe der Rolltreppe heiß. Ein Alarm ertönte.

Das sechsstöckige Einkaufszentrum mit einer Fläche von gut 62.000 Quadratmetern wurde den Berichten zufolge 2007 eröffnet. Es soll mehr als 500 Shops, Läden und Boutiquen beherbergen, darunter auch westeuropäische Luxusmarken.