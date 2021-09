SEK rückt mit Panzerwagen an Waffenfund in Hotel löst Großeinsatz aus

Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel rücken Polizei und Spezialeinheiten mit einem Großaufgebot an. Das Hotel wird umstellt. Ein Panzerwagen rückt an. Die Polizei entdeckt einen verdächtigen Koffer und nimmt eine Person fest.

Ein Waffenfund in einem Hotel in Düsseldorf hat einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Schusswaffe sei in einem der Zimmer entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann, dem die Waffe zugerechnet werde, sei festgenommen worden. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchkämmten das Hotel. Alle Gäste und Angestellten seien in Sicherheit gebracht worden.

Die Polizisten hätten "mindestens einen" verdächtigen Koffer gefunden, der von Sprengstoffexperten untersucht werde, sagte der Sprecher. Der Einsatz war bis zum späten Freitagabend noch nicht abgeschlossen.

Nach stundenlangem Einsatz ist der Bereich um das Hotel immer noch großräumig abgesperrt. (Foto: picture alliance/dpa)

Zu den möglichen Hintergründen des Vorfalls wollte der Sprecher keine Angaben machen. "Der Festgenommene ist bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten", sagte er lediglich. Hinweise auf weitere Verdächtige hätten sich nicht ergeben.

Der Einsatz habe am frühen Nachmittag begonnen. Schwer bewaffnete Polizisten umstellten das Hotel "the niu Tab" im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk. Einheiten mit Spezialfahrzeugen - darunter ein Panzerwagen - rückten an, auch mehrere Rettungswagen kamen zum Einsatzort. Medienberichten zufolge gehörte der Panzer zum anrückenden SEK. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt.