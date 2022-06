Vor den südlichen Toren Berlins brennen infolge der Trockenheit und immer wieder angefacht durch Winde mehrere Wälder. Die Behörden ordnen die Räumung mehrerer kleiner Ortschaften an. Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr kämpfen gegen die Flammen.

Die brandenburgische Kleinstadt Treuenbrietzen evakuiert wegen eines Waldbrandes weitere Ortsteile. Auf Twitter forderte die Stadtverwaltung im Abstand weniger Stunden die Bewohner von Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf auf, "geordnet und umgehend ihre Häuser zu verlassen. Notunterkunft ist die Stadthalle Treuenbrietzen!" Weiter heißt es: "Das ist KEINE Übung!". Der am Freitag ausgebrochene Waldbrand breitet sich wegen der großen Trockenheit und immer wieder angefacht durch starke Winde weiter aus.

Am Nachmittag brach wenige Kilometer weiter nördlich ein weiteres Feuer aus. Zur Größe der betroffenen Fläche bei Beelitz-Heilstätten könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Einsatzleiter bei der Regionalstelle der Feuerwehr Brandenburg/Havel. 35 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr seien vor Ort, um das Feuer zu löschen. Es seien Baumwipfel in Brand geraten, sagte die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Dies sei gefährlich, da sich das Feuer rasend schnell ausbreiten könne.

Die Stadtverwaltung Treuenbrietzen richtete ein Notfall- und Info-Telefon ein (+49 33748 747 50). Bereits am Vortag war der Katastrophenfall ausgerufen worden. Dem RBB sagte Kreissprecherin Metzler, die Flammen hätten sich inzwischen auf eine Fläche von 200 Hektar ausgebreitet. Ihren Angaben zufolge sind inzwischen 500 Feuerwehrleute im Einsatz. Ihre Zahl soll im Laufe des Nachmittags um 50 Prozent auf dann 750 erhöht werden.

Wind und Hitze

Am frühen Nachmittag hatte das brandenburgische Innenministerium mitgeteilt, dass die Bundeswehr den umgehenden Einsatz von drei weiteren Hubschraubern zugesagt habe. Damit sind dann vier Hubschrauber der Luftwaffe im Einsatz. Die Polizei hilft zudem mit einem Wasserwerfer. Das Land hat inzwischen nach eigenem Bekunden seinen Krisenstab "jetzt auf Vollbetrieb" hochgefahren.

Sorgen bereitet den Einsatzkräften vor allem der Wetterbericht. In Brandenburg werden am Nachmittag Höchstwerte von bis zu 38 Grad, aber auch Windböen erwartet. Die Situation wird weiterhin dadurch erschwert, dass in der Region viele Flächen mit alter Munition verseucht sind. Dies lässt nur Bewegungen der etwa 400 Einsatzkräfte auf bestimmten Wegen zu. Nach Angaben des RBB waren bereits am Freitag Detonationsgeräusche zu hören.

Feuerwehr verteidigt Grenzlinie

Nachdem der Waldbrand am Freitag ausgebrochen war, loderte er zunächst auf einer Fläche von etwa 60 Hektar. Am Samstag verkleinerte er sich zwischenzeitlich auf noch gut 40 Hektar, ehe er wieder anwuchs. Vor vier Jahren hatte es in der Gegend schon einmal einen großen Waldbrand gegeben: Damals wurden rund 400 Hektar Wald zerstört, mehr als 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Die Bundeswehr war nach eigenen Angaben mit einem Transporthubschrauber des Typs CH53 im Einsatz. Nach eigenen Angaben war die Maschine bis spät in die Nacht zum Sonntag im Einsatz und sollte die Flüge nach einer vorübergehenden Pause am Sonntag weiter fortsetzen. Die Bundeswehr veröffentlichte dort auch ein kurzes Video, das einen nächtlichen Wasserabwurf über einer durch den Wald verlaufenden Flammenfront zeigte.