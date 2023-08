In ganz Griechenland wüten derzeit 53 Brände, einer davon besonders heftig im Nordosten des Landes. Mittlerweile wurden mehrere Dörfer evakuiert. Unterdessen melden die spanischen Behörden, die Ursache für die Brände auf Teneriffa gefunden zu haben.

Im Nordosten Griechenlands wütet ein schwerer Waldbrand. Nachdem am Samstag bereits acht Dörfer nahe der Hafenstadt Alexandroupolis evakuiert worden waren, breiteten sich die Flammen am Sonntag weiter aus, teilten die Behörden mit. In ganz Griechenland kämpften Feuerwehrleute am Sonntag gegen insgesamt 53 Brände.

Das Feuer im Nordosten des Landes war am Samstag nahe dem Dorf Melia ausgebrochen und bewegte sich in Richtung des Flughafens von Alexandroupolis. Die Behörden forderten die Bewohner der Hafenstadt auf, zu Hause zu bleiben.

In Griechenland hatte ein am 18. Juli ausgebrochenes Feuer innerhalb von zehn Tagen fast 17.770 Hektar Land im Süden der beliebten Touristeninsel Rhodos verwüstet. Etwa 20.000 Menschen mussten evakuiert werden. Ende Juli hatte Griechenland die größte Hitzewelle für einen Juli mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius an vielen Orten erlebt. In der Folge brachen zahlreiche Brände aus, auch auf der Urlauberinsel Korfu.

Unterdessen geht wohl der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa auf Brandstiftung zurück. Die spanische Polizei sieht dies inzwischen als erwiesen an. Das sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo auf einer Pressekonferenz. Die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) verfolge in diesem Zusammenhang derzeit drei Ermittlungsstränge. Er hoffe, dass der oder die mutmaßlichen Täter bald dingfest gemacht werden können. Sie hätten "das Leben von Tausenden von Menschen und materielle Gütern in Gefahr gebracht".

Bis Sonntagabend hatten die Flammen etwa 120 Quadratkilometer Natur erfasst, was etwa der Hälfte der Stadtfläche von Frankfurt am Main entspricht.