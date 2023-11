Vier Freunde unternehmen am vergangenen Samstag einen Zeltausflug im Norden von Wales - und kehren nicht zurück. Ermittler suchen nach den Jungen, doch zwei Tage lang fehlt jede Spur von ihnen. Schließlich entdecken Polizisten vier Leichen im Auto der Vermissten.

Auf der Suche nach vier Jugendlichen, die in Nordwales vermisst wurden, hat die Polizei vier Leichen aus einem Auto geborgen. Das Auto, in dem die jungen Männer unterwegs waren, sei abseits der Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Wagen habe auf dem Dach und teilweise im Wasser gelegen. Den Angaben zufolge scheint es sich um einen tragischen Unfall gehandelt zu haben. "Es war eine umfangreiche Suche, an der eine Reihe von Behörden und Freiwilligen beteiligt waren, und leider ist dies nicht das Ergebnis, das sich jeder von uns gewünscht hätte", sagte ein Sprecher der Polizei in Nordwales. Damit sei die Suche nach Harvey O., Wilf H., Jecon H. und Hugo M. abgeschlossen, hieß es.

Die vier Jungen waren auf einem Campingausflug im Snowdonia-Nationalpark unterwegs. Den Ermittlern zufolge wurden sie zuletzt am Sonntagmorgen im Küstengebiet um Harlech und Porthmadog in ihrem silbernen Ford Fiesta gesehen. Seitdem fehlte von ihnen jede Spur.

Sie seien am Samstag zum Zelten aufgebrochen und sollten am Sonntagmorgen zurückkommen, berichtet der "Guardian" unter Berufung auf das Umfeld der Vermissten. Als sie nicht heimkehrten, wurden sie als vermisst gemeldet. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hinweise und setzte bei der Suche nach den Teenagern Hubschrauber ein. Bereits am Montag suchten Bergretter auch Parkplätze im Nationalpark ab.

Am Dienstagmittag bestätigten die Beamten schließlich den Fund des Ford Fiestas in der Gegend von Porthmadog. Das Auto sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung entdeckt worden, zitiert der "Guardian" einen Polizeisprecher. Der walisische Rettungsdienst wurde eigenen Angaben zufolge kurz zuvor zu einem Einsatz unweit der Fundstelle gerufen und schickte Rettungsteams und Rettungswagen. Die Polizei erklärte, eine mobile Einsatzstelle eingerichtet und die Straßen gesperrt zu haben. Außerdem würden Beamte und der Rettungsdienst vor Ort sein, um die Familien der Vermissten auf dem Laufenden zu halten.

"Ich mache mir große Sorgen"

Die Eltern der vermissten Jungen, die laut Medienberichten alle noch keine 20 Jahre alt sind, machten sich große Sorgen und sehen diese nun bestätigt. Chrystal O., die Mutter von Harvey, erklärte gegenüber der BBC vor dem Auffinden der Leichen, dass das Handy ihres Sohnes zuletzt am Sonntagmittag benutzt wurde. Es sei ungewöhnlich, dass sie keine Whatsapp-Nachricht von ihm erhalten habe. "Wir haben kein Auge zugetan und versuchen verzweifelt, jeder Spur nachzugehen, die wir finden können", sagte sie.

Der Snowdonia-Park ist mit einer Gesamtfläche von 1324 Quadratkilometer der größte Nationalpark in Wales. Es gibt eine Reihe von Gebirgszügen und Seen sowie etliche Wanderwege.