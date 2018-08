Panorama

Autobahnbrücke stürzt ein: Was bisher zum Unglück in Genua bekannt ist

Mitten im Mittagsverkehr stürzt in der norditalienischen Hafenstadt Genua eine Autobahnbrücke ein. Mindestens 35 Menschen sterben. Ein Überblick über die bisher bekannten Details der Tragödie.

Was ist passiert?

Im norditalienischen Genua ist eine Autobahnbrücke der A10 zur Mittagszeit teilweise eingestürzt. Der betroffene Abschnitt befindet sich in mehr als 40 Metern Höhe. Die Länge der Lücke beträgt zwischen 100 und 200 Meter. Der Einsturz verlief in mehreren Phasen: Einerseits brach eine der drei Pfeilerkonstruktionen zusammen, andererseits stürzten die Fahrbahnabschnitte in die Tiefe. Auf einem Video der Polizei ist zu sehen, wie nach dem Absturz der Fahrbahn der Stützpfeiler in sich zusammensackt.

Gibt es Tote und Verletzte?

Laut dem italienischen Vizeverkehrsminister Eduardo Rixi sind bei dem Einsturz mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Dem Leiter der Rettungsstelle zufolge gibt es "Dutzende Opfer". Autos und Lastwagen stürzten in die Tiefe. Zahlreiche Fahrzeuge sind zwischen den Trümmern eingequetscht. Zudem stürzten mehrere Lastwagen in den unter der Brücke fließenden Sturzbach Polvecera. Rettungskräfte konnten bislang zwei Überlebende aus den Trümmern ziehen. Mindestens vier Schwerverletzte befinden sich bereits in Krankenhäusern.

Wo befindet sich die Brücke?

Die Brücke steht im Nordwesten der Großstadt Genua, knapp zwei Kilometer vom Hafen an der ligurischen Küste entfernt. Der eingestürzte Streckenabschnitt der italienischen Autobahn 10 quert an der Unglücksstelle die Gleise eines Rangierbahnhofs, ein Industriegebiet sowie die Fernverkehrsstrecke der Bahn.

Warum ist die Brücke eingestürzt?

Noch ist die Ursache für den Einsturz unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in Genua ein gewaltiges Unwetter. Augenzeugen berichten auch von einem Blitzeinschlag in einen der Pfeiler. Allerdings verfügt die Brücke wie üblich über Blitzableiter. Der Autobahn-Betreiber Autostrade erklärte, es seien Arbeiten im Gange gewesen, um das Fundament der Fahrbahn auf dem Viadukt zu verstärken. "Die Arbeiten und der Gesamtzustand der Brücke wurden ständig überwacht", teilte das Unternehmen mit. Bereits vor zwei Jahren war eine Instandsetzung des Bauwerks durchgeführt worden.

Um was für ein Bauwerk handelt es sich?

Die vierspurige Autobahnbrücke trägt den Namen Polcevera-Viadukt und ist in der Region auch als Ponte Morandi bekannt. Der Italienischen Gesellschaft für Wasserleitungen (Società Italiana per Condotte d'Acqua) zufolge handelt es sich um die erste in Europa gebaute Schrägseilbrücke.

Wie alt ist die Brücke?

Das mitunter 45 Meter hohe und insgesamt 1882 Meter lange Bauwerk wurde am 4. September 1967 nach knapp vierjähriger Bauzeit, fertiggestellt.

Bilderserie Unglück in Genua Einstürzende Autobahnbrücke wird zur Todesfalle

Quelle: n-tv.de