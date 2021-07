Seit Freitag pumpen Einsatzkräfte Wasser aus der Steinbachtalsperre, um Druck von dem Damm zu nehmen. Auch der Grundablass ist frei, doch der Wasserstand sinkt langsamer als gehofft. Die Anwohner können damit noch nicht in ihre Häuser zurückkehren.

An der von einem Bruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen fließt das Wasser langsamer ab als erwartet. Deshalb sollen Experten die noch immer angespannte Lage am Staudamm neu bewerten, wie die Bezirksregierung Köln auf Twitter mitteilt. Die ursprünglich geplante Prognose, am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr Entwarnung geben zu können, kann den Angaben zufolge deshalb nicht gehalten werden. Die Anwohner können damit nicht wie gehofft in ihre Häuser zurückkehren.

Aus der Talsperre wird Wasser abgelassen, um Druck von dem Damm zu nehmen. Der Wasserstand sinke aber langsamer als erwartet, hieß es am Samstagabend. Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn die Talsperre zu zwei Dritteln entleert sei. Bis dahin bestehe weiter akute Dammbruchgefahr, wie die Bezirksregierung warnt.

Große Teile des Damms sind durch Überströmung bereits weggebrochen. Gleichzeitig lastet noch immer ein enormer Druck auf dem Damm. Mehrere Orte unterhalb der Talsperre im Kreis Euskirchen und im Rhein-Sieg-Kreis sind deshalb in den vergangenen Tagen evakuiert worden.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) pumpen seit zwei Wasser aus dem Stausee ab, um den Druck auf den Damm kontinuierlich zu senken. Freitagabend hatten sie ebenfalls den mit Geröll verstopften Grundablass freilegen können. Dadurch sollen eigentlich bis zu sechs Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgelassen werden.

Nach den verheerenden Unwettern im Westen Deutschlands hat sich die Opferzahl in den Katastrophengebieten inzwischen auf mehr als 150 erhöht. Allein der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz meldet 110 Tote und 670 Verletzte. Auch im benachbarten Nordrhein-Westfalen kamen Dutzende Menschen ums Leben.