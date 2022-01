Einschränkungen an Bord

Nach dem Abbruch zweier Kreuzfahrten, kommt es auf einer dritten zu erheblichen Einschränkungen. Auf der "Aida Mar" wurden Reisende per Brief in der Kabine darüber informiert, dass etwa individuelle Landgänge nicht mehr möglich sind.

Zwei Kreuzfahrten von Reedereien, die großteils den deutschen Markt bedienen, sind bereits geplatzt, nun gibt es auch bei einer dritten offenbar größere Probleme aufgrund des Coronavirus. Der "Spiegel" berichtet, dass auch die "Aida Mar" der Aida-Cruises-Flotte betroffen ist. Auf dem Schiff, das in Las Palmas de Gran Canaria in See stechen soll, gebe es Einschränkungen im Programm.

Laut einer Passagierin wurden die Reisenden beim Betreten ihrer Kabinen per Brief über neue Coronamaßnahmen und Änderungen im Programm informiert. Sie dürften das Schiff nicht mehr für individuelle Landgänge verlassen, kostenpflichtige Gruppenausflüge seien daher Pflicht. In dem Schreiben, das dem "Spiegel" vorliegt, wird zudem darauf hingewiesen, dass Kinder und Teenager nicht mehr betreut werden könnten. Beim Unterhaltungsprogramm könne "es zu Anpassungen kommen".

Laut der Frau kommen diese Maßnahmen überraschend für die Reisenden. Sie seien nicht vorab in Kenntnis gesetzt worden. Auch eine Schiffsdurchsage habe es nicht gegeben.

Zuvor musste Aida Cruises die Reise der "Aida Nova" in Lissabon frühzeitig wegen eines Corona-Ausbruchs beenden. Die erkrankten Crew-Mitglieder hätten milde Symptome, "aufgrund der aktuellen Situation können wir jedoch die Reise mit 'Aida Nova' nicht wie geplant bis zum 5. Januar 2022 auf die Kanarischen Inseln fortsetzen." Auch die Kreuzfahrten des Schiffes mit den Startdaten 5. Januar, 8. Januar und 12. Januar könnten nicht angeboten werden. Die nächste planmäßige Reise der "Aida Nova" soll am 15. Januar von Las Palmas auf Gran Canaria starten.

Das "Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises ist ebenfalls betroffen: Die Reise wurde in Dubai abgebrochen. "Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt wurden. Als reine Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Gästen und Besatzung hat sich Tui Cruises jetzt zu dieser kurzen Pause entschlossen", hieß es in der Nacht auf Montag von dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg.