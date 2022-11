Flugzeugabsturz in Texas

Für die Piloten der Maschinen gibt es wohl keine Hoffnung, ob auch Menschen am Boden verletzt wurden, ist noch unklar.

Bei einer Flugshow in Dallas stoßen zwei Maschinen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zusammen. Die Löscharbeiten laufen. Noch ist das Ausmaß der Katastrophe unklar.

Bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Texas sind am Samstag zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt. Der Unfall habe sich gegen Samstagmittag (Ortszeit) in Dallas bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken ereignet, teilt die US-Luftfahrtaufsicht FAA mit.

Es kollidierten eine Boeing B-17 Flying Fortress und eine Bell P-63 Kingcobra, ein Bomber und ein Jagdflugzeug aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Beide Flugzeuge sollen in Houston ihre Basis in Houston gehabt haben. Am Freitag hatten die USA den "Veterans Day" begangen, einen Feiertag zu Ehren der Veteranen.

Noch sei unklar, wie viele Personen an Bord der beiden Maschinen gewesen seien, hieß es von der FAA, die Löscharbeiten dauerten an. Dass die Besatzung überlebt hat, ist sehr unwahrscheinlich, die Maschinen flogen zu tief als dass sie sich hätten retten können. Offen ist auch noch, ob am Boden Menschen verletzt wurden.