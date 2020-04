Die neuen Zahlen zu Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland sehen weiterhin gut aus. Wieder werden relativ wenige Neuinfektionen gezählt, die Gesamtzahl der akut Infizierten sinkt weiter wegen vieler Genesungen.

Die Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland deuten weiter auf einen Erfolg der zahlreichen Gegenmaßnahmen hin. Mittlerweile ist die Zahl der akut Infizierten auf unter 35.000 gesunken. Vor drei Wochen waren es noch fast doppelt so viele gewesen (für genaue Zahlen siehe Grafik). Das zeigen Berechnungen von ntv.de auf Grundlage offizieller Zahlen aus den Bundesländern.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 145 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gemeldet. Damit sind nun 6401 Menschen der Lungenkrankheit erlegen. Genesen sind mittlerweile fast 120.000 Infizierte - daraus ergibt sich eine Gesamtzahl der Infektionen von gut 160.000. Die Zuwachsrate bei den Neuinfektionen lag mit 1455 wiederum unter einem Prozent.

Bereits seit mehreren Wochen entwickeln sich die Zahlen in eine positive Richtung. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, etwa sah Grund für "vorsichtigen Optimismus". Kanzlerin Angela Merkel gab in Absprache mit den Bundesländern weitere, allerdings geringfügige Lockerungen bekannt. So sollen Gottesdienste wieder möglich werden, Museen öffnen dürfen oder Spielplätze wieder freigegeben werden - sofern der Infektionsschutz gewahrt bleibt.

Merkel rief die Bürger bei einer Pressekonferenz dazu auf, sich weiter an die nach wie vor geltenden Regeln des Social Distancing zu halten. Sie warnte davor, die erreichten Erfolge wieder zu verspielen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte nach der Besprechung, er könne Kritik am Lockdown nicht nachvollziehen. Man solle sich einmal fragen, wie die Situation wäre, wenn keine Maßnahmen ergriffen worden wären.