Nach Schneechaos in Bayern Wetterdienst vermeldet Niederschlagsrekorde

Die Menschen in der Alpenregion können vorerst durchatmen: Nach den heftigen Schneefällen der letzten Tage entspannt sich die Wetterlage. Der Dauerschnee sorgt aber schon jetzt in vielen Gebieten für Rekordwerte.

Der Dauerschnee in den Alpen hat bereits für die ersten Wetterrekorde des Jahres gesorgt. "Wir haben schon jetzt an sechs Wetterstationen historische Niederschlagsrekorde", sagte Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Reit im Winkl, Kiefersfelden, Siegsdorf, Sigmarszell, Mittenwald und Holzkirchen seien die historischen Höchstwerte für Januar bereits jetzt übertroffen.

In Kiefersfelden wurde mehr als das Dreifache des vieljährigen Durchschnittswerts an Niederschlägen verzeichnet. Zwischen 200 und mehr als 300 Liter Niederschlag - in Form von Schnee - pro Quadratmeter wurden bisher an den Wetterstationen dieser Orte gemessen.

Rekordverdächtig entwickeln sich auch die Niederschlagsmengen auf der Zugspitze. Dort fielen im Januar bereits 423,1 Liter Niederschlag - der historische Rekordwert von 1968 beträgt 438,3 Liter. "Der Rekord ist nur noch eine Frage von Tagen", sagte Friedrich angesichts der für das Wochenende erwarteten neuen Schneefälle. Schneehöhenrekorde wurden zudem im Gebiet südlich von München erreicht. In Holzkirchen wurde mit 82 Zentimeter Schnee schon jetzt der Winterrekord des Jahres 2006 gebrochen, während an der Station Oberhaching 58 Zentimeter Schnee gemessen wurden. Dort wurde der bisherige Höchstwert von 56 Zentimetern am 17. Februar 1942 erreicht.

Die Wetterlage in Bayern hat sich mittlerweile aber schon deutlich entspannt. Angesicht nachlassender Schneefälle hob der Deutsche Wetterdienst sämtliche Unwetterwarnungen für die Alpen auf. Als erster von fünf betroffenen bayerischen Landkreisen hob der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall auf. Auch in Österreich entspannte sich die Lage, dort blieb die Lawinengefahr aber besonders hoch. Am Ankogel wurden zwei Menschen von einer Lawine erfasst.