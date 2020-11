In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Neuinfektionen um 10.864. Der nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns erhoffte Rückgang ist noch nicht klar zu erkennen. Bund und Länder werden daher diese Woche wohl mit großer Sicherheit neue, weiterreichende Maßnahmen beschließen.

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. So seien binnen 24 Stunden 10.864 neue Fälle übermittelt worden, wie das RKI bekanntgab. Am Freitag war mit 23.648 gemeldeten Fällen noch ein Höchststand erreicht worden. Am vergangenen Montag hatte die Zahl bei 10.824 gelegen. Am Sonntag waren noch gut 15.700 Neuinfektionen gemeldet worden. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch weniger getestet wird.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 929.133 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 90 auf nun 14.112. Das RKI schätzt, dass rund 618.800 Menschen inzwischen genesen sind. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut Lagebericht vom Sonntag bei 1,03 (Vortag: 1,07). Das bedeutet, dass im Durchschnitt jede Person, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist, ungefähr eine weitere Person ansteckt. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Im Oktober und Anfang November war die Zahl der gemeldeten Corona-Neuansteckungen in Deutschland rasant gestiegen. Nun hat sich der Wert seit etwa zwei Wochen auf hohem Niveau eingependelt. Der nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns erhoffte Rückgang ist bislang nicht klar zu erkennen. Bund und Länder werden daher am Mittwoch wohl mit großer Sicherheit weiterreichende Corona-Maßnahmen beschließen. In einer Ländervorlage ist von einer weiteren Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember die Rede. Wenn in einem Bundesland die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz jedoch unter 35 fällt, sollen dort Restaurants auch vorher wieder öffnen dürfen.