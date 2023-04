Eine falsch eingeschätzte Geschwindigkeit eines Zuges führt im nordrhein-westfälischen Havixbeck zu einem schweren Unfall. Ein Zug rammt einen Pkw an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Fahrer wird schwer verletzt und kommt in ein Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Coesfeld hatte der 21-jährige Fahrer des Autos die Geschwindigkeit eines herannahenden Zuges in der münsterländischen Gemeinde Havixbeck falsch eingeschätzt.

Der Zugführer habe noch durch Hupsignale auf sich aufmerksam gemacht, doch trotz Vollbremsung habe er einen Zusammenstoß nicht vermeiden können, teilte die Polizei mit. Der Zug habe das Auto an der Fahrerseite erfasst und etwa 200 Meter vor sich hergeschoben.

Der Polizei zufolge wurde der eingeklemmte Fahrer von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Seine beiden 19-jährigen Beifahrerinnen hatte demnach bereits eine Ersthelferin aus dem Auto befreien können.

Der Fahrer wurde den Angaben nach schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden Frauen kamen mit leichten Verletzungen in nahegelegene Kliniken. Zugführer und Passagiere blieben unverletzt.