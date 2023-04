Drama in Hockenheim Zwei Kinder tot in Wohnung entdeckt - Angehörige festgenommen

Im baden-württembergischen Hockenheim sind am heutigen Ostersonntag zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die beiden Jungs waren sieben und neun Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Mannheim mitteilten. Gegen eine 43-jährige Angehörige seien wegen Verdachts eines Tötungsdelikts Ermittlungen aufgenommen worden. Die Frau wurde demnach noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Ob es sich bei dem Fundort um die elterliche Wohnung handelte, wollte die Polizei am Abend ebenso wenig beantworten wie die Frage, in welchen Verhältnis die festgenommene Frau zu den beiden Jungs steht. Ebenso ist derzeit noch offen, wie die Polizei von dem Drama erfahren hat. Auch zur familiären Situation gab es zunächst keine Informationen.

Auch zur Todesursache der Kinder wurde zunächst nichts bekannt. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Ein Sprecher rechnete damit, dass diese am Dienstag stattfinden und es dann auch weitere Informationen geben wird.