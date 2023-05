Bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln kommen nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben, fünf werden verletzt. Nach ersten Ermittlungen ist ein Zug in eine Gruppe von Gleisarbeitern gefahren.

Ein Zug ist nahe Köln in eine Gruppe von Gleisarbeitern gerast. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich das Unglück an Bahnkilometer 10,5 zwischen Hürth und Bingen zugetragen haben. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" (ksta) berichtet, dass es sich am Bahnübergang an der Bonnstraße/Marktweg zugetragen habe. Neben den beiden Toten bestätigte die Bundespolizei fünf Verletzte. Sie hätten einen Schock erlitten, seien körperlich aber unverletzt. Die Erstmeldung sei laut einer Bahnsprecherin bei der Bahn um kurz nach 11.00 Uhr eingegangen, kurz davor müsse der Unfall passiert sein.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und twitterte: "Aufgrund eines Rettungseinsatzes auf dem Gleiskörper sperren Polizisten derzeit den Marktweg und die Straße "Zum Konraderhof" in Hürth. Bitte umfahren Sie diesen Bereich großräumig."

Laut einer Bahnsprecherin handelte es sich um den Intercity (IC) 2005, der von Emden in Richtung Koblenz unterwegs war. Die Eifelstrecke zwischen Köln und Trier ist zwischen dem Bahnhof Hürth-Kalscheuren und Brühl gesperrt. Hürths Bürgermeister Dirk Breuer befindet sich laut ksta auf dem Weg zur Unglücksstelle.