Auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen kommt es zu tödlichen Schüssen, die zwei Menschen das Leben kosten. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen.

Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen durch Schüsse getötet. Der Täter wurde festgenommen, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Es bestehe "keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr".

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus. Das sagte ein Sprecher. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 53-jährigen Mann. Laut Mercedes handele es sich bei den zwei 44 Jahre alte Opfern um "Mitarbeitende eines externen Dienstleisters". Das Unternehmen teilte mit, dass man zutiefst "bestürzt" und "geschockt" sei. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort."

Zuvor hatte die Polizei von einem Einsatz auf dem Werksgelände in Sindelfingen berichtet. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Auch Angaben zum Täter machte die Polizei zunächst nicht.

Die Schüsse fielen nach Informationen der "Bild"-Zeitung in der Factory 56 des Autoherstellers, wo auch die S-Klasse produziert wird. Ein Mercedes-Sprecher bestätigte, dass Polizei und Rettungsdienste im Werk in Sindelfingen im Einsatz seien. Wegen der laufenden polizeilichen Ermittlungen könnten keine weiteren Details genannt werden. Die Mitarbeitenden in der betroffenen Halle hätten das Werksgelände verlassen, so ein Polizeisprecher. Sie werden psychologisch betreut. "Die Produktion läuft normal weiter, bis auf besagte Halle."

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter.