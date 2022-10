Die USA, Frankreich und Großbritannien weisen in einer gemeinsamen Erklärung die russischen Anschuldigungen zurück, die Ukraine plane den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe mit radioaktivem Material. Die drei Länder träten den "durchsichtig falschen Behauptungen" entgegen, die Ukraine plane den Einsatz einer solchen Bombe auf ihrem eigenen Territorium, heißt es in der Stellungnahme. Darin wird Russland davor gewarnt, derartige Anschuldigungen als "Vorwand für die Eskalation" seines Kriegs gegen die Ukraine zu benutzen. Dies würde "von der Welt durchschaut" werden, heißt es.

+++ 07:16 Scholz und Schmyhal eröffnen Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum +++

Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal eröffnen um 12 Uhr das fünfte Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum in Berlin. Es ist die erste derartige bilaterale Veranstaltung seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Im Zentrum stehen Hilfen für die ukrainische Wirtschaft und der Wiederaufbau des Landes. Schwerpunkt ist dabei insbesondere der ukrainische Energiesektor, den russische Streitkräfte zuletzt gezielt angriffen.

+++ 06:55 Grünen-Sicherheitsexperte: Deutschland längst Ziel hybrider Kriegsführung +++

Grünen-Sicherheitsexperte Konstantin von Notz dringt angesichts jüngster Sabotage-Vorfälle auf klar geregelte Zuständigkeiten bei den Sicherheitsbehörden zum Schutz kritischer Infrastruktur. "Wir brauchen neue Strukturen zur Erkennung und Abwehr hybrider Bedrohungen, ein Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen und vor allem glasklare Zuständigkeiten angesichts einer Vielzahl handelnder Akteure", sagt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums der "Funke Mediengruppe". "Die offensichtliche Sabotage an den Nordstream-Pipelines, die jüngsten Angriffe auf die deutsche Schieneninfrastruktur, aber auch Vorfälle wie die Drohnenüberflüge über Gelände der Bundeswehr, auf denen Ukrainer ausgebildet werden - das alles sind sehr beunruhigende Vorgänge, die darauf hinweisen, dass auch Deutschland längst Ziel einer hybriden Kriegsführung ist."

+++ 06:47 Deutsche Wirtschaft plant für Wiederaufbau in der Ukraine +++

Die deutsche Wirtschaft plant bereits für einen Wiederaufbau in der Ukraine nach dem Krieg. Auf Initiative des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft hätten 50 Expertinnen und Experten ein Dossier mit Vorschlägen und Angeboten zum wirtschaftlichen Wiederaufbau erarbeitet, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir müssen Soforthilfe leisten, etwa bei der Infrastruktur oder der Energieversorgung, aber die Zukunft gleich mitdenken", sagt der Geschäftsführer des Ostausschusses, Michael Harms. Laut dem Dossier sollen die am Wiederaufbau beteiligten Länder und die EU jeweils einen Koordinator ernennen. Diese sollten einen Rat bilden, der sich mit Kiew über aktuelle Erfordernisse und Projekte austausche. Jedes Geberland solle die Aufsicht über eigene Projektmittel behalten.

+++ 06:09 Blinken nennt Moskaus Behauptung zu radioaktiver Bombe falsch +++

US-Außenminister Antony Blinken weist Russlands Behauptung zurück, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine "schmutzige Bombe" zünden. Die Vorwürfe seien falsch, twittert Blinken. Er habe darüber mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba gesprochen und ihm die weitere Unterstützung der USA zugesagt. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte nach Angaben seines Ministeriums gegenüber den europäischen Atommächten Großbritannien und Frankreich behauptet, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven Bombe. Auch der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar bekam demnach einen Anruf Schoigus. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagt nach seinem Telefonat mit Schoigu, er habe die Behauptungen zurückgewiesen und gemahnt, solche Vorwürfe sollten nicht als Vorwand für eine weitere Eskalation genutzt werden.

+++ 04:17 Kiew: Sieben Getreideschiffe verlassen Ukraine +++

Sieben Schiffe mit Getreide sind ukrainischen Angaben zufolge auf dem Weg nach Asien und Europa. Die Schiffe mit insgesamt 124.300 Tonnen Getreide verließen die Häfen von Odessa, Tschornomorsk und Piwdennji, teilt das ukrainische Infrastrukturministerium mit. Zu den Schiffen zähle auch ein vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gechartertes Schiff mit 40.000 Tonnen Weizen an Bord, das für den Jemen bestimmt ist. Die Ukraine wirft Russland weiter vor, die vollständige Umsetzung des Getreideabkommens zu blockieren. "Infolgedessen sind diese Häfen in den letzten Tagen nur mit 25-30 Prozent ihrer Kapazität ausgelastet", erklärt das ukrainische Infrastrukturministerium.

+++ 02:35 Generalstaatsanwaltschaft: 430 Kinder seit Kriegsbeginn in der Ukraine getötet +++

Laut der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft sind seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 430 Kinder getötet und mehr als 820 verletzt worden. Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" berichtet, soll es mit 419 verletzten oder getöteten Kindern die meisten im Oblast Donezk geben. In der Oblast Charkiw wurden 260 und in der Oblast Kiew116 Kinder getötet oder verletzt. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein: Wie die Zeitung schreibt, beinhaltet die Statistik der Generalstaatsanwaltschaft nicht die Zahl der Opfer in den von Russland besetzten Gebieten und noch umkämpften Gebieten. Seit Beginn der russischen Invasion wurden dem Bericht zufolge 326 Bildungseinrichtungen in der Ukraine vollständig zerstört und 2.663 beschädigt.

+++ 00:41 Shmyhal: Ukraine hat genug Gas für den Winter +++

Nach Angaben von Denys Shmyhal verfügt die Ukraine mit über 14,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas über genug Reserven, um durch den Winter zu kommen. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". "Die Ukraine hat genug Erdgas, um den Winter zu überstehen", zitiert das Blatt den ukrainischen Ministerpräsidenten. Nachdem das russische Truppen vermehrt die ukrainische Infrastruktur mit Raketen beschossen hat, kämpft das Land mit Stromausfällen und Versorgungsproblemen.

+++ 23:22 Iran liefert 40 Gasturbinen an Russland +++

Der Iran kündigt an, Russland mit 40 Gasturbinen zu beliefern, um die russische Gasindustrie aufgrund westlicher Sanktionen zu unterstützen. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian" unter Berufung auf lokale iranische Medien. Die industrielle Erfolge des Irans seien nicht auf die Herstellung von Raketen und Drohnen beschränkt, wird Reza Noushadi, der CEO der Iranian Gas Engineering and Development Company, laut einer Mitteilung des iranischen Ölministeriums zitiert. "Derzeit werden 85 Prozent der von der Gasindustrie benötigten Anlagen und Ausrüstungen im Land gebaut", so Noushadi, "und kürzlich wurde ein Vertrag über den Export von 40 im Iran hergestellten Turbinen nach Russland unterzeichnet." Er gibt jedoch nicht an, wann der Vertrag unterzeichnet wurde und wann die Turbinen geliefert werden sollen.

+++ 22:50 Medienbericht: Iranische Drohnenausbilder in Belarus gesichtet +++

Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf eine Spezialeinheit der Ukraine berichtet, seien iranische Drohnenausbilder in Belarus gesichtet worden. Nach Angaben der ukrainischen Einheit bilden Ausbilder der Islamischen Revolutionsgarde russische Streitkräfte in Belarus aus und koordinieren den Start von im Iran hergestellten Drohnen.

