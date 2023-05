Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum offiziellen Auftakt seines Deutschlandbesuchs in Berlin empfangen. Selenskyj traf in einem Autokonvoi am Schloss Bellevue ein, dem Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes. Nach dem Eintrag Selenskyjs ins Gästebuch war ein Gespräch des Bundespräsidenten mit dem ukrainischen Gast geplant. Auf beiden Seiten sollten je vier Berater dabei sein, hieß es.

Der erste Besuch von Präsident Selenskyj in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Krieges. (Foto: picture alliance/dpa/dpa Pool)

+++ 08:34 Sicherheit für Selenskyj-Besuch in Berlin verstärkt +++

Zum Deutschland-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind die Sicherheitsmaßnahmen in Berlin verstärkt worden. Die Polizei setzte am Sonntagmorgen für Teile des Zentrums der Hauptstadt deutlich verstärkte Sicherheitsvorkehrungen um. Durch eine sogenannte Allgemeinverfügung gelten bis 18 Uhr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um das Regierungsviertel in Mitte. Auch das Befahren der Spree war damit unter anderem in Höhe des Bundeskanzleramtes nicht mehr möglich. Anwohner der betroffenen zwei Bereiche um Kanzleramt und Bundespräsidialamt sollen zur Legitimation etwa einen Ausweis dabei haben. Über diesen Gebieten waren am Morgen mehrere Hubschrauber zu sehen. Das genaue Programm Selenskyjs wurde aus Sicherheitsgründen noch nicht bekanntgegeben.

+++ 07:23 Selenskyj telefoniert mit südafrikanischem Präsidenten +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa telefoniert. Dies berichtet die Zeitung "Kyiv Independent". Demnach sprachen sie über "die Friedensformel, Gerechtigkeit und darüber, wie unsere Welt durch die Regeln des internationalen Rechts geeint werden sollte." Während des Telefongesprächs forderte Selenskyj Ramaphosa auf, "sich anderen Ländern, allen Kontinenten und Afrika anzuschließen und gemeinsam an der Umsetzung der Friedensformel zu arbeiten." Zuvor hatten die Vereinigten Staaten Südafrika beschuldigt, Waffen und Munition an Russland zu liefern. Die US-Zeitung Financial Times berichtete, dass Waffen und Munition angeblich auf ein russisches Schiff geladen wurden, das unter Sanktionen steht. Südafrika bestreitet diese Vorwürfe.

+++ 06:38 Wüst: Selenskyj ist "Kämpfer für die Werte des freien Europas" +++

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "starkes Signal in Zeiten des Krieges" gewürdigt. "Mit Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in Aachen ein entschlossener Kämpfer für die Werte des freien Europas gewürdigt", erklärte der CDU-Politiker. In Aachen findet am Nachmittag die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen worden war. In der Begründung für die Zuerkennung des Preises wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffs hervorgehoben. "Mit dem Karlspreis macht das demokratische Europa deutlich: Wir stehen an Eurer Seite!", unterstrich Wüst. "Das ukrainische Bekenntnis zu Europa muss uns Verpflichtung und Auftrag sein - jetzt und in Zukunft."

+++ 05:58 Grünen Fraktionschefin: Ukraine kann sich auf Europa verlassen +++

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, begrüßt die Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Europa wolle damit ein Zeichen setzen: "Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie können sich auf uns verlassen." Haßelmann sichert zugleich zu, man werde in der Unterstützug der Ukraine nicht nachlassen - "humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen". Die Ukrainer verteidigten nicht nur sich und ihr Land, sondern auch die gemeinsamen europäischen Werte.

+++ 03:42 Landesweiter Luftalarm für Ukraine ausgelöst +++

Für die Ukraine gilt ein landesweiter Luftalarm. Auslöser sind laut örtlichen Medienberichten Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres.

+++ 01:57 EU-Kommissarin Jourova warnt vor russischen "Marionetten" in deutscher Politik +++

EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova warnt vor wachsendem Einfluss russischer Propaganda in Europa und der deutschen Politik. "Es ist eine bewährte Taktik Russlands, auf inländische Marionetten zu setzen", sagt Jourova der "Bild am Sonntag". Links- und rechtsextreme Politiker seien "die Soldaten des russischen Informationskrieges", so Jourova. Deutschland stehe besonders im Fokus der Russen. "Sie wissen, dass sie die gesamte EU schwächen werden, wenn sie Deutschland brechen", sagt die EU-Justizkommissarin.

+++ 00:46 Selenskyj ist in Deutschland +++

Wolodymir Selenskyj ist in Berlin gelandet. Das teilt der ukrainische Präsident auf Twitter mit. "Schon in Berlin", schreibt er. Und weiter, schlagwortartig: "Kraftvolles Paket. Luftverteidigung. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit."

+++ 22:13 Luftalarm in der Ukraine zu Beginn des ESC-Finales +++

Zu Beginn des Finales vom Eurovision Song Contests (ESC) ist in der Ukraine in den meisten Regionen Luftalarm ausgelöst worden. Es ist noch unklar, ob es tatsächlich zu Angriffen kam. Stunden vor dem Finale gab es in der Ukraine auf den Informationsseiten der staatlichen App Dija noch einmal einen Hinweis auf die Live-Übertragung der Musikshow in der App. An die Hunderttausenden ukrainischen Flüchtlinge gerichtet, kam zudem noch der mit einem Smiley versehene Hinweis: "Vergesst nicht, für unsere (Jungs) zu stimmen, wenn Ihr in Europa seid." Im Land selbst überträgt der Kultursender der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt die Show.

+++ 21:52 Turn-Weltverband bleibt bei Ausschluss für Russen und Belarussen +++

Russland und Belarus bleiben vorerst von internationalen Turn-Wettbewerben ausgeschlossen. Die Maßnahmen gegen Sportler und Offizielle beider Länder bleiben unverändert in Kraft, teilt der Weltverband Fig im Anschluss an die zweitägige Tagung des Exekutivkomitees im türkischen Antalya mit. Damit folgt die Fig nicht der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees, russische und belarussische Sportler trotz des Krieges in der Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder international starten zu lassen. Man beobachte die Gesamtsituation weiter und werde die Maßnahmen den Umständen entsprechend neu bewerten, heißt es.

+++ 21:09 Lukaschenko soll im Krankenhaus sein +++

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll sich in ein Krankenhaus in der Nähe von Minsk begeben haben. Das berichten das unabhängige belarussische Euroradio und die Beobachtungsstelle Belarusian Hajun. Demnach sei Lukaschenkos Konvoi gegen 19 Uhr am Krankenhaus angekommen. Während dieser Zeit sei der Zugang zur Klinik abgesperrt gewesen, die Straßen dorthin hätten bewaffnete Sicherheitskräfte bewacht. Über Lukaschenkos Gesundheitszustand hatte es bereits nach den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai in Moskau Spekulationen gegeben. Lukaschenko habe "müde und ein wenig unsicher auf den Beinen" ausgesehen, so die Nachrichtenagentur Reuters. Zudem fehlte er bei einem geplanten Mittagessen mit Russlands Präsident Wladimir Putin.

+++ 20:40 Selenskyj hält päpstliche Friedensvermittlung für aussichtslos +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält Bemühungen des Vatikans für einen Friedensdialog mit Russland für wenig erfolgversprechend. "Bei allem Respekt für den Papst: Die Sache ist die, dass wir keine Vermittler brauchen zwischen der Ukraine und dem Aggressor, der unsere Gebiete besetzt hat, sondern einen Aktionsplan für einen gerechten Frieden in der Ukraine", sagt Selenskyj in der TV-Show "Porta a Porta" des Senders Rai 1. Die Vergangenheit habe Selenskyj zufolge gezeigt, dass man mit Russlands Präsident Wladimir Putin nicht vermitteln könne. "Kein Land der Welt kann das tun", fügt Selenskyj hinzu.

+++ 20:20 Ukraine: "Komplizierte Lage" im Zentrum von Bachmut +++

In die Front um die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist Bewegung gekommen, ukrainische Truppen melden Geländegewinne in der Region. Die Truppen würden in zwei Richtungen in den Randbereichen Bachmuts vorrücken, sagt die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar. Die Lage im Stadtzentrum sei aber "kompliziert". Russland hatte am Freitag eingeräumt, die eigenen Truppen hätten sich aus einem Gebiet nahe Bachmut zurückgezogen und neu formiert.

