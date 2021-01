Auch zwei Wochen nach dem Sturm auf das Kapitol sieht sich der scheidende US-Präsident Donald Trump nicht für die Attacke verantwortlich. Ganz im Gegensatz zu Attackierern: Mindestens vier verhaftete Anhänger Trumps haben in Verhören und Interviews angegeben, sie hätten an der Erstürmung teilgenommen, weil dieser sie dazu aufgefordert habe. Eine Immobilienmaklerin, die wegen Beschädigung des Gebäudes angeklagt ist, erklärte: "I answered the call of my president" – sie sei dem Ruf ihres Präsidenten gefolgt. Ein anderer sagte dem F.B.I., er und sein Cousin seien gegen das Kapitol marschiert, weil Trump gesagt habe, man solle Pennsylvania Avenue übernehmen. Der zu einiger Berühmtheit gekommene "Hörner-Mann", ein QAnon-Anhänger, der beim Kapitol-Sturm in Wikinger-Tracht gekleidet war, möchte sich laut eigener Aussage beim Weißen Haus entschuldigen. Auf die Frage der New York Times, ob Trump Verantwortung für die Attacke trage, stimmte sein Anwalt zu: "Hell, yes, he does." Die Strafverfolgung der Attackierer steht noch am Anfang, doch je mehr Angeklagte sich dazu bekennen, vom Präsidenten aufgefordert worden zu sein, desto stärker könnte sich das auch auf das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auswirken, das seit einer Woche läuft.

Verhaftete Teilnehmer des Anschlags auf das Kapitol machen Präsident Trump für ihren Terror verantwortlich. (Foto: dpa)

+++ 08:19 Twitter geht gegen QAnon vor +++

Twitter hat den Account der republikanischen Kongressabgeordneten und QAnon-Anhängerin Marjorie Taylor Greene 12 Stunden lang gesperrt. Greene habe mehrfach gegen die Unternehmensregeln verstoßen, teilte die Online-Plattform mit. Die Abgeordnete habe bei Twitter geschrieben, dass es bei den Senatswahlen in Georgia zu Wahlbetrug gekommen sei. Der Acount ist inzwischen wieder zugänglich, doch wurden die Botschaften der Kongressabgeordneten mit einem Hinweis versehen, dass ihr Inhalt umstritten sei. Nach dem Anschlag auf das US-Kapitol hat Twitter sein Vorgehen gegen rechte Verschwörungsideologen verschärft. Am vergangenen Wochenende löschte die Plattform mehr als 70.000 Konten der QAnon-Bewegung. Der Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump bleibt dauerhaft gesperrt, wie das Unternehmen zwei Tage nach den Ausschreitungen am Kapitol mitteilte.

+++ 07:43 Auch Polizisten sollen unter Kapitol-Stürmern sein +++

Amerikanische Behörden ermitteln zunehmend auch gegen Polizeibeamte, die im Verdacht stehen, an dem Anschlag auf das Kapitol am 6. Januar beteiligt gewesen zu sein. Bereits zwei Polizisten seien in dem Zusammenhang verhaftet worden. Laut einem CNN-Bericht ist auch ein pensionierter Feuerwehrmann bereits in Haft, der auf der Terrasse des Kapitols drei Polizisten, die in der Menge der Attackierer eingeschlossen waren, einen Feuerlöscher an den Kopf geschmissen haben soll. Der Verdächtigte muss mit vier Anklagen rechnen. Zum Tod des Polizeibeamten Brian Sicknick, der beim Versuch getötet wurde, das Kapitol vor der Attacke zu schützen, gibt es bislang noch keine Festnahmen. Gegen mehrere verdächtige Personen werde jedoch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

+++ 07:02 Jill Biden arbeitet weiter als Lehrerin +++

Jill Biden will auch als Präsidentengattin weiter unterrichten. Die 69-jährige Ehefrau des gewählten US-Präsidenten Joe Biden hat einen Doktortitel in Erziehungswissenschaften und will auch nach Bidens Übernahme der Amtsgeschäfte weiter an einem Community College unterrichten, einer Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität. An ihrem Lehrerjob hatte sie schon als Second Lady festgehalten, als ihr Ehemann zwischen 2009 und 2017 Stellvertreter von Präsident Barack Obama war. Die künftige First Lady möchte das Thema Bildung auch politisch zu einem Schwerpunkt machen. Schon bei ihrer Parteitagsrede kündigte sie an, sich in den Dienst des Landes stellen zu wollen. Als First Lady werde sie jeden Tag hart arbeiten, "um diese Nation besser zu machen". Ihre neue Rolle im Weißen Haus dürfte sie entsprechend deutlich moderner auslegen als Melania Trump das getan hat.

+++ 06:43 Trump will noch mehr als 100 Leute begnadigen +++

US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt am Mittwoch noch Dutzende Amerikaner begnadigen - sich selbst und seine Familie aber wohl nicht. Trump traf sich am Sonntag mit Beratern, um eine Liste von mehr als 100 Personen zusammenzustellen, die entweder komplett begnadigt oder deren Strafmaß verringert werden solle, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Verkündet werden könnten die Namen dann am Dienstag, Trumps letztem vollen Tag im Präsidentenamt. Trump hat das Begnadigungsrecht während seiner Präsidentschaft schon häufiger ausgeübt. Er gewährte etwa seinem ehemaligen Wahlkampf-Berater von 2016, George Papadopoulos, vollen Straferlass. Dieser hatte sich schuldig bekannt, FBI-Beamte über seine Kontakte zu führenden russischen Beamten belogen zu haben.

+++ 06:22 Beliebtheit der First Lady auf dem Tiefpunkt +++

Zum Auszug aus dem weißen Haus ist die Beliebtheit der First Lady Melania Trump auf ihrem Tiefstwert. Nur 47 Prozent der für den Nachrichtensender CNN befragten US-Amerikaner sehen die Trump-Gattin positiv, allerdings schaffte sie es auch in den besten Zeiten nur auf 57 Prozent. Dramatisch schlecht sind die Zustimmungswerte Trumps im Vergleich mit den First Ladys der jüngeren Vergangenheit. Michelle Obama kam in ihren letzten Tagen im Weißen Haus auf 69 Prozent Zustimmung, die Republikanerin Laura Bush war, trotz der Unbeliebtheit ihres Gatten zum Ende seiner Amtszeit, bei 67 Prozent der Amerikaner beliebt. Hillary Clinton kam auf 56 Prozent Zustimmung, als sie mit Gatte Bill das Weiße Haus verließ.

20.000 Nationalgardisten sollen das Kapitol zur Amtseinführung Bidens absichern. (Foto: imago images/UPI Photo)

+++ 05:57 Amtseinführung ohne Zuschauer, Kapitol abgesperrt +++

Aus Furcht vor neuer Gewalt und wegen der Corona-Pandemie wird die Zeremonie zur Amtseinführung des 46. US-Präsidenten Joe Biden ganz anders verlaufen als üblich. Sie findet unter drakonischen Sicherheitsvorkehrungen statt, große Zuschauermengen wird es nicht geben. Neben Tausenden Polizisten werden mehr als 20.000 Nationalgardisten zu Bidens Amtseinführung in Washington sein - mehr als die US-Soldaten in Afghanistan und im Irak zusammen. Die Gegend um das Kapitol wird weiträumig abgesperrt. Schon jetzt wurde ein hoher Metallzaun um das Kongressgebäude gezogen, Betonbarrieren blockieren Straßen in der Innenstadt. Die Behörden sperren die gesamte National Mall - jenen langen Grünstreifen zwischen Kapitol und Lincoln Memorial, auf dem sich bei Amtseinführungen von Präsidenten für gewöhnlich Hunderttausende Menschen versammeln. Eine große Menschenmenge war in diesem Jahr aber wegen der Corona-Krise ohnehin nicht erwartet worden. Stattdessen werden 191.500 US-Fahnen auf der National Mall aufgestellt.