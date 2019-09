180.000 Hektar Wald in Deutschland sind geschädigt und müssen wieder aufgeforstet werden. Das entspricht 250.000 Fußballfeldern. Bund und Länder geben dafür 800 Millionen Euro. Waldbesitzer fordern jedoch wesentlich mehr.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellt angesichts massiver Schäden durch Brände, Dürre und Schädlinge wie den Borkenkäfer mehr Geld für deutsche Wälder in Aussicht. Allein vom Bund könnten in den nächsten vier Jahren 547 Millionen Euro zusätzlich fließen, sagte die CDU-Politikerin beim "Nationalen Waldgipfel" in Berlin.

Dazu sollten ergänzende Mittel der Länder fließen, so dass insgesamt bis zu 800 Millionen Euro zusammenkommen können. Das Geld stammt demnach aus dem nationalen Energie- und Klimafonds der Bundesregierung und fließt zusätzlich zu anderen Mitteln, die bereits gezahlt werden. Auf dem von Klöckner organisierten Gipfel beraten Fachleute von mehr als 170 Organisationen und Institutionen über kurz- und langfristige Maßnahmen gegen zunehmende Waldschäden.

Klöckner sprach von einem "Krisengipfel", da mehr als 180.000 Hektar geschädigte Fläche wieder aufgeforstet werden müssten - das seien mehr als 250.000 Fußballfelder. Im April war noch von 110.000 Hektar betroffener Fläche ausgegangen worden. "Eines ist klar: Der Bund wird nicht die Schäden ersetzen können", sagte Klöckner. Die Hilfen seien aber auch deshalb notwendig, weil die Wälder "enormes Klimaschutzpotenzial" böten.

Die Waldbesitzer rufen angesichts großer Schäden durch die Trockenheit nach staatlicher Unterstützung. Notwendig seien rund 2,3 Milliarden Euro als Soforthilfen für die schnelle Beräumung der Schäden und die Wiederbewaldung, erklärten der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) kürzlich.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sprach sich nicht nur für die Wiederbewaldung aus, sondern ist auch für einen Waldumbau - weg von naturfernen Nadelforsten, hin zu klimastabilen Laubmischwäldern.