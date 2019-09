Am 24. Juli wurde Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Sondersitzung als Verteidigungsministerin vereidigt.

Mitten in der Sommerpause beruft der Bundestag eine Sondersitzung ein. Der Grund: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin. Die Sondersitzung ist dabei ein teurer Spaß.

Die Einberufung des Bundestages zur Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Verteidigungsministerin mitten in der Sommerpause hat genau 193.530 Euro und 19 Cent gekostet. Diese Summe teilte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Ulrich Oehme mit, wie dieser bekanntgab. Die Bundestagsverwaltung bestätigte an diesem Freitag die Zahlen.

Fast die komplette Summe, nämlich 189.561 Euro, seien reine Flugkosten gewesen, teilte ein Sprecher mit. In etwa entsprechen die Flugkosten denen, die dem Parlament in einer normalen Sitzungswoche entstehen. Laut Bundestagsverwaltung lagen sie zum Beispiel in der Woche vom 13. bis 17. Mai dieses Jahres bei 199.182 Euro.

Die meisten Abgeordneten mussten für die Sondersitzung zur Vereidigung von Kramp-Karrenbauer offensichtlich nicht von allzu weit her anreisen: Nach Angaben der Bundestagsverwaltung wurden jedenfalls keine Interkontinentalflüge dafür abgerechnet. Das restliche Geld sei etwa für Hotels oder Taxifahrten ausgegeben worden.

Für die Vereidigung waren am 24. Juli rund drei Viertel der Abgeordneten aus dem Urlaub zurückgekehrt. 172 der 709 Parlamentarier fehlten nach Angaben des Bundestages entschuldigt. Die Anwesenheit des Parlaments nutzten drei Ausschüsse gleichzeitig für Sondersitzungen: der Auswärtige Ausschuss, der Ausschuss für Bildung und Forschung und der Verkehrsausschuss.