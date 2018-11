Politik

Bei Unions-Anhängern vorne: AKK baut Vorsprung vor Mitbewerbern aus

Glaubwürdiger, sympathischer, die Interessen der Bürger mehr im Blick: Kramp-Karrenbauer gewinnt bei Unions-Anhängern weiter an Beliebtheit. Damit setzt sich die Generalsekretärin einer Umfrage zufolge von ihren Kontrahenten im Rennen um die CDU-Spitze ab.

Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer laut einer Umfrage ihren Vorsprung in der Gunst der Unions-Anhänger ausgebaut. 38 Prozent von ihnen meinen laut dem ZDF-"Politbarometer", dass die frühere saarländische Ministerpräsidentin Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Chefin werden sollte. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kommt demnach auf 29 Prozent (minus 4), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur auf 6 Prozent (minus 1).

Deutlich ist die Führung Kramp-Karrenbauers vor Merz demnach vor allem bei den Punkten "glaubwürdig" (30 zu 16 Prozent), "sympathisch" (34 zu 15 Prozent) sowie bei der Frage, wer "eher die Interessen der normalen Bürger vertritt" (33 zu 9 Prozent). Bei den Kompetenzwerten liegt dagegen Merz vorn (28 zu 16 Prozent). Für das ZDF befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 20. bis 22. November 1336 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte.

Die Entscheidung über den neuen CDU-Vorsitzenden treffen die Delegierten des Bundesparteitags am 7. Dezember in Hamburg. Die Gunst der CDU-Wähler ist daher nicht direkt ausschlaggebend, aber ein möglicher Faktor in der Meinungsbildung der CDU-Delegierten.

Zwölf Prozent der Unions-Anhänger ist es laut der von der Forschungsgruppe Wahlen durchgeführten Umfrage übrigens egal, wer an die CDU-Spitze rückt. Weitere 15 Prozent könnten oder wollten die Frage nicht beantworten.

