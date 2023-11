Die von der Hamas an Israel übergebenen Geiseln treffen nach sieben schweren Wochen ihre Angehörigen wieder. Über den Tag hinaus in Erinnerung bleiben wird eine Szene, die in israelischen Medien gezeigt wird: Der neun Jahre alte Ohad fällt seinem Vater, der ihn sehnsüchtig erwartet hat, in die Arme.

Nach der Freilassung mehrerer Geiseln nach sieben Wochen Gefangenschaft im Gazastreifen ist die Wiedersehensfreude groß. Ein von einer Klinik veröffentlichtes und von israelischen Medien verbreitetes Video zeigt, wie der neunjährige Ohad Munder seinen Vater erblickt, winkt und dann beide im Flur einer Klinik aufeinander zulaufen. Der Mann nimmt seinen Sohn auf den Arm und küsst ihn auf den Hals, wie auf dem Video zu sehen ist.

Der Junge war am Freitag zusammen mit seiner Mutter und Großmutter aus der Geiselhaft im Gazastreifen entlassen worden. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie die beiden Frauen innig ihre Angehörigen begrüßen. Die Freigelassenen waren nach der Rückkehr nach Israel zunächst zu Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Großvater des Jungen ist israelischen Medien zufolge noch immer in der Gewalt palästinensischer Terroristen. Das Kind hatte demnach in der Zeit der Gefangenschaft seinen neunten Geburtstag.

Emilia hat ihre Großmutter wieder. (Foto: via REUTERS)

Ein Krankenhaus veröffentlichte auch Bilder der freigelassenen fünfjährigen Emilia Alony, die ihre Großmutter beim Wiedersehen umarmt und lächelt, wie in israelischen Medien zu sehen war. Islamisten hatten das Mädchen und ihre Mutter bis Freitag im Gazastreifen festgehalten.

Die zehn ebenfalls freigelassenen Thailänder sind den Umständen entsprechend in guter Verfassung, wie der stellvertretende thailändische Botschafter in Israel nach Berichten sagte. Sie würden allerdings noch behandelt. Sobald sie ausreichend fit seien, sollen die Thailänder diesen Angaben zufolge nach Hause gebracht werden. Das Außenministerium in Bangkok geht nach den jetzt vorliegenden Informationen davon aus, dass noch 20 weitere Staatsbürger im Gazastreifen festgehalten werden.

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg war am Freitag eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und 11 Ausländer - freigekommen, die bei dem Angriff der islamistischen Hamas aus Israel Anfang Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren.