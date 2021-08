In Deutschland ist die Impfkampagne über die letzten Wochen kräftig ins Stocken geraten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier regt nun eine Kampagne mit Botschaften, ähnlich derer auf Zigarettenpackungen, an.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU will der Öffentlichkeit die "grausame Realität" von Corona deutlicher machen und so die Impfkampagne beschleunigen. "Jedem muss klar sein: Wenn ich mich nicht impfen lasse, bin ich in Lebensgefahr", sagte er dem Nachrichtenportal "t-online" in Berlin. Vielen sei die Gefahr nach wie vor nicht ausreichend bekannt.

Er wolle dem Bundesgesundheitsminister keine Vorschläge machen. "Aber ich denke, so ähnlich, wie dies auch auf Zigarettenpackungen schon heute der Fall ist, sollten wir deutlich die Risiken benennen", sagte Altmaier dem Portal. Als Beispiel nannte er einen Hinweis wie "Corona tötet", der mit der Impfeinladung verschickt werden könnte.

Altmaier sprach im Interview auch über den Bundestagswahlkampf und den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der derzeit in Umfragen zurückfällt. In Gesprächen vor allem mit Wechselwählern und Unentschlossenen erfahre er, dass es nach wie vor eine große Zustimmung für die Union als Partei gebe, sagte Altmaier. "Gleichzeitig verlangen viele von uns aber auch, dass wir deutlich machen, wie wir unsere Führungsverantwortung wahrnehmen."

Dies sei nun die wichtigste Aufgabe für den Spitzenkandidaten, erklärte der Wirtschaftsminister: "Armin Laschet wird in der entscheidenden Phase des Wahlkampfes in den wichtigen inhaltlichen Fragen deutlich Position beziehen." Das sei der "dringende Wunsch" von Mitgliedern und Wählern. "Wir müssen und können bis zum Beginn der entscheidenden Wahlkampfphase eine deutliche Trendwende in der Stimmung schaffen", sagte Altmaier weiter.