Anschlag am Unabhängigkeitstag Angreifer töten drei Menschen in Israel

Bei einem neuen Anschlag in Israel sind am Abend mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Zaka wurden drei weitere Menschen schwer verletzt. Ein Polizeisprecher teilte mit, man gehe von zwei Tätern bei dem Angriff in der streng religiösen Ortschaft Elad östlich von Tel Aviv aus. Einer davon habe geschossen, ein anderer mit einer Axt Passanten angegriffen. In der Umgebung seien Straßensperren errichtet worden. Ein Polizeihubschrauber folge einem verdächtigen Fahrzeug. Bei einer Terrorwelle in Israel wurden seit Ende März 14 Menschen getötet. Israel feiert heute seinen 74. Unabhängigkeitstag.