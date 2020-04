Beim Herunterfahren der Corona-Beschränkungen geht jedes Land seinen eigenen Weg. Belgien hat es dabei nicht besonders eilig. Die meisten Geschäfte dürfen erst am 11. Mai wieder öffnen, die Schulen sind noch später dran. Ein paar Lockerungen greifen aber schon ab dem 4. Mai.

Belgien will seine Corona-Beschränkungen ab Anfang Mai schrittweise lockern. In den kommenden Wochen und Monaten bleiben etliche Einschränkungen bestehen, kündigte Premierministerin Sophie Wilmès am Freitag nach mehr als siebenstündigen Beratungen des Nationalen Sicherheitsrats an.

In einer ersten Phase vom 4. Mai an sollen wieder mehr öffentliche Verkehrsmittel im Einsatz sein. Das Tragen einer Gesichtsmaske sei in Bus und Bahn für Personen ab zwölf Jahren aber Pflicht, sagte Wilmès. Jeder Bürger erhalte eine Stoffmaske gratis. Geschäfte bleiben zunächst geschlossen - abgesehen von solchen, die andere Unternehmen, aber keine Privatpersonen als Kunden haben (Business-to-Business). Eine Ausnahme gibt es für Stoff- und Kurzwarenläden, die bereits am 4. Mai öffnen dürfen. Wenn möglich sollten private Verkehrsmittel genutzt werden, empfahl Wilmès.

Das Arbeiten von zu Hause aus solle die Regel bleiben und die Menschen sollten ihr Haus weiterhin nur in wenigen Ausnahmen verlassen - etwa zum Einkaufen, für den Weg zur Arbeit oder den Arztbesuch, sagte Wilmès. Allerdings dürfen Belgier - unter Einhaltung der vorgeschriebenen Distanz - vom 4. Mai an wieder mit zwei Personen Sport treiben, auch wenn sie nicht mit ihnen zusammenwohnen.

In einer späteren Phase, die am 11. Mai beginnen soll, dürfen dann alle Geschäfte unter strengen Vorgaben wieder öffnen, sagte die liberale Politikerin. Friseure sollen am 18. Mai folgen. Dann dürften auch Museen wieder öffnen und Reisen innerhalb Belgiens würden erlaubt. Der Unterricht in Schulen soll ebenfalls vom 18. Mai an nach und nach wieder aufgenommen werden. Jan Jambon, Ministerpräsident Flanderns sagte, es dürften höchstens zehn Schüler im Klassenraum sein. Restaurants dürfen frühestens am 8. Juni öffnen, Cafés und Bars wohl noch später. Wilmès machte klar, dass alle Lockerungen von der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abhängig seien. Hygieneregeln müssten ebenso wie der Abstand zu den Mitmenschen weiter eingehalten werden.