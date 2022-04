Im November steht in den USA die nächste Kongresswahl zur Halbzeit von Joe Bidens Amtszeit an.

In den Jahren unter Trump verschärft sich die politische Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern. US-Präsident Biden kritisiert nun den Zustand der Republikanischen Partei und greift unter anderem den texanischen Senator an. Jene, die es besser wüssten, hätten Angst, sich richtig zu verhalten.

US-Präsident Joe Biden hat den Zustand der Republikanischen Partei beklagt. "Das ist nun die MAGA-Partei", sagte der Demokrat am Freitag bei einem Besuch in Seattle mit Blick auf den Wahlslogan seines Amtsvorgängers Donald Trump ("Make America Great Again" (MAGA) - auf Deutsch etwa: "Macht Amerika wieder großartig").

Es gebe da "den Senator aus Texas" und andere, sagte Biden, wohl in Anspielung auf den texanischen Senator Ted Cruz. Diese seien ein anderer Schlag und nicht so wie jene Republikaner, mit denen er selbst in der Vergangenheit als Senator über viele Jahre in der Kongresskammer zusammengearbeitet habe.

Cruz gilt als Hardliner in der Republikanischen Partei und tat sich während Trumps Amtszeit als loyaler Verbündeter des republikanischen Präsidenten hervor. "Jene, die es besser wüssten, haben Angst, sich richtig zu verhalten", sagte Biden weiter. Denn ihnen sei klar, dass sie bei parteiinternen Vorwahlen schlecht abschneiden würden, wenn sie sich anders positionierten.

Mehrere Republikaner, die er nicht namentlich nennen werde, seien auf ihn zugekommen und hätten ihm gesagt, dass sie ihn bei bestimmten Themen gerne unterstützen würden, aber dies nicht könnten, weil sie sonst ihre parteiinternen Rennen verlören.

In den vergangenen Jahren unter Trump hat sich die politische Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern deutlich verschärft. Im November steht in den USA die nächste Kongresswahl zur Halbzeit von Bidens Amtszeit an. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer knappen Mehrheiten in einer oder beiden Kongresskammern.