Joe Biden, sichtlich gut aufgelegt an seinem Urlaubsort in Kalifornien.

Ein früherer US-Präsident mit finsteren Zügen, abgelichtet für die Gefängniskartei: Trumps Polizeifoto wird in die Geschichtsbücher eingehen. Amtsinhaber Joe Biden kommentiert das Konterfei seines Vorgängers vielsagend kurz.

US-Präsident Joe Biden hat die Veröffentlichung eines Polizeifotos seines Amtsvorgängers Donald Trump nur knapp kommentiert. "Ich habe es im Fernsehen gesehen", sagte Biden am Rande eines Urlaubsaufenthaltes an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er von dem Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht: "Gut aussehender Typ. Wundervoller Typ." Näher ging Biden auf das Foto nicht ein.

Trump und weitere Mitangeklagte mit dem Logo des Sheriffs von Fulton County. (Foto: via REUTERS)

Auf dem sogenannten Mug Shot starrt Trump mit finsterer Miene in die Kamera. Die Augen geradeaus gerichtet, die Lippen aufeinander gepresst, die Stirn in Falten gelegt. Wie üblich trägt er ein dunkelblaues Jackett, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Nur eines ist anders als sonst: Neben Trumps blondem Schopf prangt oben links im Bild das Emblem eines Sheriff-Büros in Atlanta.

Der frühere US-Präsident Trump hatte am Donnerstagabend nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia in einem Gefängnis erscheinen müssen, um sich dort den Behörden zu stellen. Bei dem Termin im Bezirksgefängnis in Atlanta wurden seine Personalien aufgenommen - und es wurde auch ein Polizeifoto von dem Republikaner gemacht, der bei der Wahl 2024 erneut für das Präsidentenamt antreten möchte.

Erdbeerblondes Haar, 97 Kilogramm

Trump nutzte das beispiellose Foto direkt für den Wahlkampf und veröffentlichte es in sozialen Netzwerken. Trump stellt sich selbst als Opfer einer politisch motivierten "Hexenjagd" dar. Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen. Trump ist der erste Ex-Präsident des Landes, der wegen einer Anklage im Gefängnis vorstellig werden musste und von dem ein Polizeifoto aufgenommen wurde.

Für Spott sorgte nach der erkennungsdienstlichen Behandlung des früheren Präsidenten allerdings noch etwas anderes: Trumps Gewicht. Denn der Republikaner, der mit der Häftlingsnummer P01135809 registriert wurde und den Dokumenten nach blaue Augen und blondes oder erdbeerblondes Haar hat, wird mit 97 Kilogramm gelistet. Und das mit 1,90 Meter Körpergröße. Bei Trumps letztem Gesundheitscheck als Präsident im Juni 2020 wog er noch gut 110 Kilo. Im Netz gab es viel Spott für den Gewichtsverlust, dem man ihm nicht unbedingt ansieht. Unklar war, wie das Gewicht im Gefängnis ermittelt wurde. Oder ob hier der Wunsch der Vater des Gedankens war.