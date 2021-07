Bis zur Bundestagswahl drohen Deutschland laut Kanzleramtschef Braun eine Inzidenz von 850. Bei einem solchen hohen Infektionsgeschehen könnten gewisse Freizeitangebote selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich sein. "Geimpfte werden mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte", sagte der Mediziner.

Angesichts steigender Corona-Zahlen hat CDU-Kanzleramtsminister Helge Braun einem Zeitungsbericht zufolge mögliche Einschränkungen für Nicht-Geimpfte angekündigt. "Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte", sagte Braun der "Bild am Sonntag". Solange die Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen, sei ein klassischer Lockdown nicht mehr nötig, sagte Braun weiter. Aber wenn Deutschland eine hohe vierte Welle bekäme, würde das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Bei hohem Infektionsgeschehen trotz Testkonzepten müssten Ungeimpfte ihre Kontakte reduzieren. "Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist."

Auf die Frage, ob das rechtlich zulässig wäre, antwortete Braun mit einem "Ja". Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen, sagte Braun dem Blatt weiter. "Dazu gehört ein Gesundheitswesen, das im Winter nicht erneut Krebs- und Gelenkoperationen zurückstellen muss, um Corona-Patienten zu behandeln." Der Politiker und Mediziner fügte hinzu: "Und dazu gehört auch der Schutz derjenigen, die ungeimpft sind."

"Eltern, Lehrer, Schulbus-Fahrer müssen sich impfen lassen"

Der Kanzleramtsminister befürchtet laut "Bams" ein Ansteigen der Inzidenz bis zur Bundestagswahl am 26. September auf 850 und damit 100.000 Neuinfektionen täglich. Vor einer 800er Inzidenz im Herbst hatte diese Woche auch Bundesgesundheitsminister Spahn gewarnt. "Die Krankenstände würden historische Höchststände erreichen. Alle ungeimpften Kontaktpersonen der vielen Infizierten müssten zunächst in Quarantäne." Die Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse in den Betrieben wären massiv, wie das bereits jetzt in Großbritannien zu beobachten sei.

Wenn die Inzidenz wie erwartet steige, werde es auch sehr schwer werden, die Infektionen aus den Schulen herauszuhalten. "Daher ist für mich ganz klar: Eltern, Lehrer, Hausmeister und Schulbus-Fahrer müssen sich impfen lassen. Wenn diese Gruppen alle geimpft sind, ist die Gefahr für die Kinder geringer." Zudem müsse die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen und im Schulunterricht konsequent gelten, wo Abstand und Lüftung nicht ausreichten.