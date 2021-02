Merkel hält an der Impfzusage bis Ende des Sommers fest.

Zuletzt herrschte oft Unklarheit darüber, wie viele Impfstoffdosen Deutschland wann erhält. Ein Spitzengespräch von Bund, Ländern und den Herstellern soll die Planbarkeit verbessern. Die Kanzlerin bekräftigt, dass sich jeder Bürger bis zum Herbst impfen lassen könne.

Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können. Die "Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals jedem Bürger ein Impfangebot machen können", könne "aufrechterhalten werden", sagte Merkel nach den Spitzenberatungen von Bund, Ländern, Europäischer Kommission und Pharmaindustrie.

Diese Zusage gelte selbst dann, wenn die beiden Pharmahersteller Johnson&Johnson sowie Curevac anders als erwartet keine Zulassung für die von ihnen entwickelten Impfstoffe bekommen, sagte Merkel. Für Kinder seien die Impfstoffe bisher nicht vorgesehen.

Um die Impfungen besser planen zu können, wollten Bund und Länder nun einen "nationalen Impfplan" aufstellen, kündigte sie an. Dort sollten "nach bestem Wissen" die bevorstehenden Lieferungen an Impfstoffen aufgeführt werden. Ziel sei es, "mehr Sicherheit zu geben, wie das Einladungsmanagement für die Menschen erfolgen kann", sagte Merkel.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte, dass die Impfstoffe im ersten Quartal knapp bleiben werden. Im zweiten, dritten und vor allem vierten Quartal werde es dann mit großen Schritten vorangehen, kündigte Müller an, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt. Es sei für die Länder entscheidend gewesen zu vermitteln, warum sie so sehr auf frühe Informationen über Liefertermine und -mengen drängten. "100.000 Impfdosen mehr oder weniger sind nichts Abstraktes." Es bedeute vielmehr Gesundheitsschutz für 50.000 Menschen. Er glaube, dass die Botschaft in aller Klarheit angekommen sei.

Die Pharmaindustrie hat bislang weniger Impfdosen geliefert versprochen. Auch bei der Impfterminvergabe hat es in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten gegeben. Die Europäische Kommission ist besonders wegen ihrer Bestellpraxis unter Beschuss, da sie vergleichsweise spät bestellt hat und Europa aktuell daher weniger Impfdosen zur Verfügung hat als etwa Großbritannien, Israel oder die USA.

Merkel verteidigt Bestellpraxis

Aber auch Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird vorgeworfen, dass sie in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 mehr Druck auf eine schnellere und umfangreichere Bestellpraxis hätten machen müssen. Merkel nahm die Kommission in Schutz. Es habe gute Gründe für die langsameren Verhandlungen mit den Pharmaherstellern gegeben. Es sei richtig gewesen, mit den Herstellern über Haftungsfragen zu ringen.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit über 320 Millionen Dosen für 2021. Im laufenden ersten Quartal würden es 18,3 Millionen sein, im zweiten Quartal 77,1 Millionen, im dritten 126,6 Millionen und in Monaten Oktober bis November 100,2 Millionen Dosen.