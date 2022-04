Das Militär in Mali behauptet, bei einer Operation 200 islamistische Extremisten getötet zu haben. Augenzeugen berichten dagegen, dass es sich um ein Massaker an der Zivilbevölkerung gehandelt habe. Die Bundesregierung fordert nun Aufklärung angesichts der verstörenden Bilder.

Deutschland fordert von der Regierung in Mali eine lückenlose Aufklärung von Berichten über ein Massaker des Militärs an der Zivilbevölkerung des Staates. "Wir fordern die malische Regierung auf, die schwerwiegenden Vorwürfe umgehend unabhängig untersuchen zu lassen", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Berichte seien "erschreckend". Demnach sollen bei einer malischen Militäroperation mit russischen Sicherheitskräften "eine große Zahl unbeteiligter Zivilisten in der vergangenen Woche getötet worden sein".

Auch die US-Regierung bezeichnete die Berichte als "extrem verstörend". Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington forderte ebenfalls eine unabhängige Untersuchung. Das malische Militär hatte am Samstag erklärt, es habe mehr als 200 islamistische Extremisten getötet.

"Der malische Generalstab hat in seiner Erklärung zu der Operation keine zivilen Opfer aufgeführt", erklärte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. "Dem widersprechen Aussagen, die möglicherweise von Augenzeugen stammen und die von gezielten Tötungen von Zivilsten sprechen." Willkürliche Gewalt gegen Zivilisten sei nicht zu rechtfertigen und "im Kampf gegen jene Terroristen und kriminellen Banden, die im Sahel operieren, alles andere als hilfreich".

Die Bundeswehr hat rund 1000 Soldaten als Teil der UN-Friedenstruppe MINUSMA in Mali stationiert. Weitere etwa 300 Soldaten sind an der europäischen Ausbildungsmission EUTM beteiligt. Im Februar haben europäische Staaten den Abzug ihrer Truppen angekündigt, nachdem die Militärregierung in Bamako Wahlen um Jahre verschoben hatte. Zudem nahmen die malischen Generäle russische Söldner zu ihrem Schutz unter Vertrag. Die Mandate für die Bundeswehr laufen im Mai aus.

Mali gilt als strategisch wichtig für die Stabilität und Sicherheit der EU-Südgrenze. In der Region sind extremistische Milizen wie der IS aktiv. Zudem verlaufen dort wichtige Routen der Migration und des Schmuggels Richtung EU.