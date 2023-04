Die Kämpfe im Sudan gehen weiter, die Lage in der Hauptstadt Khartum wird immer dramatischer. Deutschland und mehreren anderen Staaten bringen Diplomaten und Zivilisten in Sicherheit.

Angesichts der eskalierenden Gewalt im Sudan bringen immer mehr Länder ihre Staatsangehörigen aus dem nordostafrikanischen Land in Sicherheit. Seit dem Beginn der Evakuierungsmission aus dem Sudan hat die Bundeswehr seit Sonntag mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht. Nach der Landung von zwei Maschinen mit jeweils 101 und 113 Evakuierten an Bord in Jordanien am Sonntagabend sowie in der Nacht landete am Montagmorgen "um 02.25 auch die dritte Bundeswehrmaschine mit rund 100 Menschen an Bord" in Jordanien, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos.

Insgesamt seien mit den drei Flugzeugen vom Typ Airbus A400M "sowohl deutsche Staatsbürger als auch Angehörige anderer Nationen" ausgeflogen worden. Die Evakuierungen hätten "gut funktioniert". Die Evakuierten kehren von Jordanien aus nach Deutschland zurück. "Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt", erklärte das Einsatzführungskommando.

Andere Länder tun es Deutschland gleich. Die italienische Luftwaffe stellte zwei Militärtransportflugzeuge mit Spezialeinsatzkräften bereit, um die Evakuierung durchzuführen. Italiens Außenminister Antonio Tajani sprach am Sonntagabend davon, dass eine erste Maschine auf dem Weg nach Dschibuti sei. Rund 200 Zivilisten und Botschaftsmitarbeitern sollten ausgeflogen werden.

Machtkampf wird zu humanitärer Katastrophe

Auch Spanien bestätigte, Zivilisten und Diplomaten aus dem Sudan ausgeflogen zu haben. Die Flugzeuge der spanischen Luftwaffe seien von Khartum aus mit Spaniern und Mitarbeitern der spanischen Botschaft an Bord gestartet, teilte Außenminister José Manuel Albares mit. Zudem habe man auch Bürger anderer europäischer Länder sowie Menschen aus Staaten Lateinamerikas in Sicherheit gebracht. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus Khartum ausgeflogen.

Angesichts der eskalierenden Gewalt in Khartum hatten Deutschland und zahlreiche andere Länder Evakuierungseinsätze für ihre Staatsangehörigen in dem nordostafrikanischen Land gestartet, darunter Frankreich, Norwegen, die Niederlande, Saudi-Arabien und die Türkei. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus Khartum ausgeflogen.

Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3700 weitere verletzt. Mehrere vereinbarte Waffenruhen wurden gebrochen.

Viele verzweifelte Sudanesen bleiben durch die eskalierende Gewalt in ihren Häusern gefangen. Ohne Strom oder fließendes Wasser verschanzen sie sich, während um sie herum Bomben und Schüsse fallen. Essensvorräte schrumpfen. Wer sich - oft unter Lebensgefahr - auf die Suche nach Nahrungsmitteln begibt, hat wenig Erfolg. Statt Marktständen säumen Leichen die menschenleeren Straßen der Hauptstadt Khartum. Seit Beginn der Kämpfe sind die Geschäfte geschlossen. Die Gefahr ins Kreuzfeuer der Konfliktparteien zu geraten ist groß; in Fenstern von Wohnhäusern lauern Heckenschützen.

Besonders für Verletzte und Kranke ist die Lage prekär. Nur 35 Krankenhäuser und Kliniken seien in dem Land mit 46 Millionen Einwohnern noch funktionstüchtig, berichtete das sudanesische Ärztekomitee. Und selbst diesen gehen die Medikamente aus. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen gibt es kaum noch Blutkonserven im Land.