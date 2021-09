In Bayern setzt sich der negative Wahltrend bei der CSU fort. Laut Prognosen fährt die Partei um Markus Söder ein schlechteres Ergebnis ein, als bei der letzten Bundestagswahl. Dazu droht weiterer Ärger mit dem aktuellen Koalitionspartner.

Die CSU muss bei der Bundestagswahl in Bayern einer ersten Prognose zufolge deutliche Verluste hinnehmen. Nach ersten Infratest-dimap-Zahlen des Bayerischen Rundfunks landen die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder nur noch bei 33 Prozent - vor vier Jahren hatten sie 38,8 Prozent erreicht.

In der Partei löste das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. "Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen.

Schlechter abgeschnitten als bei dieser Wahl hatte die Partei lediglich bei der allerersten Bundestagswahl 1949. Blume betonte jedoch, dass manche Umfrage im Vorfeld nun "eines Besseren belehrt" worden sei. Ein Linksrutsch in Deutschland habe "in diesem Ausmaß" nicht stattgefunden.

Im Freistaat liegt die SPD laut Prognose bei 16,5 Prozent (+1,2). Die Grünen stehen bei 14 Prozent (+4,2), die FDP bei 11 Prozent (+0,8). Die AfD kommt bei der Bundestagswahl in Bayern auf 10 Prozent (-2,4), die Linken auf 3 Prozent (-3,1). Die Freien Wähler erreichen laut der Prognose im Freistaat 6 Prozent (+3,3).

Um den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gab es kurz vor Schließung der Wahllokale einen Eklat, nachdem er Ergebnisse für seine Partei aus Prognosen für die Bundestagswahl auf Twitter veröffentlicht hatte. Dieses Vorgehen sei zutiefst undemokratisch und müsse Konsequenzen haben, schrieb der CSU-Generalsekretär Blume über den Koalitionspartner seiner Partei in Bayern.