Konflikt soll nicht übergreifen China dringt auf Friedensgespräche in Ukraine-Krieg

Chinas Außenminister Wang in New York.

In seinem Feldzug gegen die Ukraine kann sich Russlands Präsident Putin nicht auf Chinas Unterstützung verlassen. Nach der Teilmobilmachung fordert der Außenminister der Volksrepublik eine schnelle Verhandlungslösung. Peking macht klar, dass es kein Interesse an einer Ausweitung des Konfliktes hat.

China hat Russland und die Ukraine zu einer Eingrenzung des Krieges aufgerufen. "Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei der UN-Generaldebatte in New York. Wang rief die beiden Länder zu diplomatischen Bemühungen auf. Notwendig seien "faire und pragmatische" Friedensgespräche, sagte der chinesische Minister. Die "legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien" müssten berücksichtigt werden.

Peking hat die russische Invasion in der Ukraine zu keinem Zeitpunkt verurteilt und stattdessen die westlichen Sanktionen gegen Moskau sowie Waffenlieferungen an Kiew kritisiert. Vor kurzem erst hatte Russlands Präsident Wladimir Putin der chinesischen Regierung für ihre "ausgeglichene Position" im Ukraine-Krieg gedankt. Eine klare Solidarisierung mit Russland hat die Volksrepublik bislang aber auch vermieden - auch, um die eigenen Handelsbeziehungen zum Westen nicht zu gefährden.

Wang warnte bei der UN-Generaldebatte auch vor einer Einmischung in der Taiwan-Frage. "Wir müssen die separatistischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Taiwans mit aller Entschlossenheit bekämpfen und die energischsten Schritte unternehmen, um uns einer Einmischung von außen zu widersetzen", sagte Wang. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Die USA erkennen zwar seit 1979 die Führung in Peking als alleinige Regierung Chinas an, unterstützen aber auch Taiwan. US-Präsident Joe Biden hat Taiwan mehrfach militärische Unterstützung im Falle eines Angriffs zugesichert.