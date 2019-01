Eine neue Cyberagentur soll Deutschland besser vor Hackerangriffen schützen. Sie wird in den kommenden Jahren mit einem dreistelligen Millionenbetrag ausgestattet. Vorbild sind Behörden in den USA und Israel.

Die Bundesregierung will den Staat und die Bürger besser gegen Cyberangriffe von innen und außen schützen. Die dafür geschaffene Cyberagentur wird in der Region Halle-Leipzig angesiedelt. Das gaben Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin bekannt. Die neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit soll in den kommenden Jahren mit insgesamt 200 Millionen Euro ausgestattet werden und bis 2023 etwa 100 Mitarbeitern haben. Sie soll Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fördern und voranbringen.

Die Schaffung der Cyberagentur beschloss das Bundeskabinett im vergangenen August. Laut der Kabinettsvorlage solle die neue Agentur sicherstellen, dass Sicherheitsbehörden und Bundeswehr für die Abwehr von Cyberangriffen die technologische Innovationsführerschaft bei Schlüsseltechnologien selbst behalten und Cyberprodukte zur Analyse oder zum virtuellen Gegenschlag nicht erst vom freien Markt einkaufen müssen.

Mit der Idee orientiert sich Deutschland an ähnlichen staatlichen Cyberagenturen in den USA oder Israel. Diese identifizierten entscheidende neue Cybertechnologien bereits in der Entwicklungsphase, investierten dann meist in die entsprechenden Start-ups oder Firmen und kämen auf diese Weise an hochmoderne Cyberwaffen, noch bevor diese marktverfügbar seien.

Viele Politiker haben zu Jahresbeginn gefordert, dass weitere Bundesbehörden im Osten der Bundesrepublik angesiedelt werden müssen. Unter anderem hatte sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, sowie die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt dafür augesprochen. Göring-Eckardt sagte, dass ab sofort "jede neue Bundesbehörde und jede neue Forschungseinrichtung in Ostdeutschland angesiedelt werden muss". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach mit Blick auf die Ansiedlung in der Region Halle und Leipzig von einem großen Erfolg.