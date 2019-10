Das Klimaaktionsbündnis Extinction Rebellion (etwa: Aufstand gegen das Aussterben) startet mit Straßenblockaden mehrere Protestaktionen für mehr Klimaschutz. In den kommenden zwei Wochen soll es noch weitere Proteste in Städten weltweit geben. Doch was genau wollen die Aktivisten erreichen?

Was ist Extinction Rebellion?

Das Bündnis will den Druck auf die Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Die Gruppierung wurde im vergangenen Jahr in Großbritannien gegründet. Sie brachte bereits in London mit Blockaden stellenweise den Verkehr zum Erliegen. In Deutschland gibt es nach Angaben der Gruppe rund 100 Ortsgruppen, von denen viele erst im Aufbau und noch nicht aktiv sind. Weltweit gibt es demnach 485 Gruppen in 72 Ländern.

Was fordert die Gruppe?

Die Aktivisten in Deutschland rufen die Bundesregierung dazu auf, "die existenzielle Bedrohung der ökologischen Krise" offenzulegen und den Klimanotstand auszurufen. Daneben sollten auch Medien und andere gesellschaftliche Institutionen kommunizieren, wie dringend ein Umsteuern in der Klimapolitik sei. Konkret fordert Extinction Rebellion, den von Menschen verursachten Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2025 radikal zu senken. Außerdem sprechen die Aktivisten sich dafür aus, Bürger bei Entscheidungen zum Klimaschutz stärker einzubeziehen.

Mit welchen Methoden protestieren die Aktivisten?

Vor allem ist die Gruppe für Aktionen zivilen Ungehorsams bekannt. Im Berufsverkehr am Morgen blockierten beispielsweise tausend Aktivisten den Berliner Verkehrsknotenpunkt an der Siegessäule. "Wir sind bereit, uns verhaften zu lassen und ins Gefängnis zu gehen", erklärt die Gruppe auf ihrer Internetseite.

Was ist in den beiden Aktionswochen geplant?

In Deutschland konzentrieren sich die Proteste auf Berlin. Rund um den Erdball plant die Gruppe Demonstrationen in rund 60 Städten. Schwerpunkte sind Europa, Nordamerika und Australien. Proteste sind aber auch in Argentinien, Südafrika und Indien vorgesehen. Das Aktionsbündnis hofft, allein in London 20.000 bis 30.000 Menschen für Blockaden rund um das Parlament und Regierungsgebäude zu mobilisieren.

Was ist der Unterschied zwischen Extinction Rebellion und Fridays for Future?

Inhaltlich stehen die Gruppen einander nah und verweisen auch immer wieder aufeinander. So will auch die bekannteste deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer bei einer Veranstaltung von Extinction Rebellion eine Rede halten. Fridays For Future ist jedoch weniger für zivilen Ungehorsam und mehr für angemeldete Demonstrationen bekannt.

Bislang konnte die Bewegung zudem in Deutschland weitaus mehr Menschen mobilisieren als Extinction Rebellion - zuletzt kamen im September mehr als eine Million bundesweit zu Demonstrationen. Die Fridays-for-Future-Aktivisten treten weniger radikal auf und sprechen dadurch mehr Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Familien mit Kindern an.

Was wird an Extinction Rebellion kritisiert?

Zu Beginn der Aktionswochen kam Kritik aus der Politik, etwa von Kanzleramtsminister Helge Braun. "Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, das geht nicht", sagte er der "Bild"-Zeitung. Solche Aktivisten seien "dann auch kein Gesprächspartner". Auch der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold kritisierte das Vorgehen von Extinction Rebellion, die mit Drohnen in London den Flugverkehr behindern wollten. "In keiner Demokratie darf man Veränderung durch Protest erzwingen - bei Drohnen am Flughafen gehen Proteste zu weit", sagte er dem Blatt.