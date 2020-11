Nach dem Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel nehmen die Ministpräsidenten Bundesländer mit hohen Infektionszahlen stärker in die Pflicht. Gleichzeitig dürfen Regionen mit niedriger Inzidenz Lockerungen verfügen. Der Teillockdown wird bis zum 20. Dezember verlängert.

Die Bundesländer können nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels künftig abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte im Anschluss an die Gespräche am Abend, Bundesländer mit sehr guten Zahlen hätten die Möglichkeit zur Erleichterung. Gleichzeitig seien Länder mit sehr hohen Infektionszahlen in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen und mögliche Verschärfungen zu prüfen.

Die Lockerungen sollen in Ländern möglich sein mit einer Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Dagegen sind in Bundesländern mit einer hohen Inzidenz von über 200 Überlegungen in Richtung schärferer Maßnahmen nötig, erläuterte der SPD-Politiker. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, derzeit seien es das Land Berlin und 62 Landkreise, wo überlegt werden müsse, ob womöglich schärfere Maßnahmen eingeführt würden, als sie durch den Teil-Lockdown ohnehin vorgeschrieben sind.

Teillockdown bis zum 20. Dezember verlängert

Insgesamt einigten sich Bund und Länder darauf, den zuvor beschlossenen Teillockdown bis zum 20. Dezember zu verlängern. Damit sind die Bürger gehalten, alle nicht notwendigen Kontakte zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Reisen, beruflich, privat oder touristisch, sollten vermieden werden. Das gilt auch für Skireisen ins Ausland. Hier werde die Bundesregierung auf europäischer Ebene auf ein Verbot bis zum 10. Januar hinarbeiten, sagte Merkel.

Gastgewerbe und Hotels müssen ebenfalls bis zum 20. Dezember geschlossen bleiben. Übernachtungen auch im Inland sollen nur für nicht touristische Zwecke möglich sein. Bund und Länder halten es für wahrscheinlich, dass die Beschränkungen bis in den Januar hinein verlängert werden müssen.

Groß- und Einzelhandel bleiben geöffnet. Die Maskenpflicht wird allerdings erweitert und gilt künftig auch vor dem Eingangsbereich der Geschäfte sowie auf den Parkplätzen. Für kleine Läden gilt, dass sich darin nur eine Person pro zehn Quadratmetern aufhalten darf. Bei Geschäften und Einkaufszentren sollen pro Kunde 20 Quadratmeter Raum vorhanden sein.

Das sind die beschlossenen Maßnahmen im Detail: