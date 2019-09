Das sind die Koalitionsoptionen in Sachsen

CDU braucht zwei Partner Das sind die Koalitionsoptionen in Sachsen

Die Christdemokraten bleiben in Sachsen aller Voraussicht nach am Ruder. Erste Hochrechnungen am Wahlabend sehen die CDU trotz Verlusten klar vorn. Ministerpräsident Kretschmer muss sich jedoch nach weiteren Koalitionspartnern umsehen.

Hektisches Rechnen am Wahlabend: Ersten Daten aus Dresden zufolge reicht es für das schwarz-rote Regierungsbündnis nicht für eine sichere Fortsetzung. Im sächsischen Landtag kommt die CDU den Prognosen zufolge auf 45 bis 46 Sitze, die bislang mit ihr regierende SPD erreicht nur noch 11 Mandate. Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer muss sich also entweder einen neuen Koalitionspartner suchen oder sich auf ein schwieriges Dreierbündnis einlassen.

Die AfD als zweitstärkste Partei erreicht den ersten Hochrechnungen zufolge eigentlich 38 Mandate. Im Vorfeld war allerdings gerichtlich verfügt worden, dass über die Landeswahlliste nur 30 Abgeordnete einziehen dürfen. Die Linke kam demnach auf 14 Sitze, die Grünen auf 11 bis 12 Mandate. Rechnerisch möglich wäre in jedem Fall eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD.

Die CDU könnte - so der frühe Stand am Wahlabend - in Sachsen theoretisch auch ein Zweierbündnis mit den Grünen eingehen. Koalitionsverhandlungen mit der AfD oder den Linken hatte Kretschmer zuvor ausdrücklich ausgeschlossen.