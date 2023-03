Die Bundesregierung hält ihr Versprechen und hat einem Bericht nach Leopard-2-Panzer in die Ukraine geliefert. Sie sind Teil mehrerer Zusagen aus dem Westen. Auch Großbritannien schließt fast zeitgleich die Ausbildung von ukrainischen Soldaten am Challenger-Panzer ab.

Die 18 von der Bundesregierung versprochenen Leopard-2-Panzer sind offenbar in der Ukraine angekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, verließen die letzten Panzer Ende vergangener Woche Deutschland und wurden nun an der ukrainischen Grenze übergeben. Auch die rund 40 Schützenpanzer des Typs Marder sollen mittlerweile im Kriegsgebiet eingetroffen sein. Den genauen Weg der Waffenlieferungen hält die Bundesregierung aus Sicherheitsbedenken geheim. Aus der Liste für die gelieferten militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine geht zudem hervor, dass kürzlich auch Ersatzteile für Leopard 2 und Marder nach Osteuropa geschickt wurden.

Ihre vorherigen Ankündigungen hat die Ampel-Koalition um SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius damit eingehalten. Mitte Februar sagte dieser bei einem Besuch der Ausbildung ukrainischer Truppen in Munster: "Es bleibt dabei: Ziel ist es, bis Ende März werden die Panzer, sowohl die Leoparden als auch die Marder, ausgeliefert werden und dann auch die Ausbildung abgeschlossen sein." Sowohl in Deutschland als auch in anderen Staaten wurde die Motivation und Lernfähigkeit der ukrainischen Soldaten immer wieder gelobt. Das soll die Ausbildung innerhalb weniger Wochen möglich gemacht haben.

Auch Großbritannien schließt Lehrgänge ab

Bei den jetzt gelieferten 18 Leopard-2-Panzern handelt es sich um eines der neueren Modelle mit der Bezeichnung 2A6. Mehrere andere Länder wie zum Beispiel Spanien hatten angekündigt, das ältere Modell 2A4 an die Ukraine zu übergeben. Polen hat bereits 14 der 2A4-Modelle geliefert, die ersten davon am Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar. Die USA kündigten kürzlich die Lieferung von 31 älteren Abrams-Kampfpanzern im Herbst an.

Fast zeitgleich mit den deutschen Leopard-2-Lehrgängen wurde zudem in Großbritannien die Ausbildung von ukrainischen Soldaten am Challenger-Kampfpanzer fertiggestellt. 14 davon will das Land nach Osteuropa liefern. Sie sollen voraussichtlich bei einer Gegenoffensive eingesetzt werden. Ob die Challenger sich allerdings schon in der Ukraine befinden, ist bislang nicht klar.

Das Land erwartet nach eigenen Angaben insgesamt bis zu 140 schwere Kampfpanzer von westlichen Ländern. In einem ersten Schritt "werden die ukrainischen Streitkräfte zwischen 120 und 140 moderne Panzer westlicher Modelle erhalten", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Anfang des Jahres.