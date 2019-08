Ein Mann eröffnet in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso das Feuer. Er tötet nach neuesten Angaben 22 Menschen, darunter auch einen Deutschen. US-Präsident Trump will El Paso am Mittwoch besuchen.

Bei der Schusswaffenattacke in der texanischen Stadt El Paso ist nach Polizeiangaben auch ein Deutscher getötet worden. Der Polizeichef der Grenzstadt, Greg Allen, sagte, bei der Attacke seien ein Deutscher, 13 US-Bürger und sieben Mexikaner getötet worden. Bei einem weiteren Todesopfer sei die Nationalität noch unklar. Die mexikanische Regierung hatte zuletzt von acht getöteten Mexikanern gesprochen.

Ein 21-Jähriger hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum in El Paso 22 Menschen erschossen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen.

US-Präsident Donald Trump wird El Paso am Mittwoch besuchen. Das gab der Bürgermeister der Grenzstadt, Dee Margo, bekannt.